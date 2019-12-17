Сегодня, в 17:06 В BMW рассказали об отношении клиентов к «зубастым» решеткам В компании продолжают отстаивать спорную стилистику оформления решеток радиатора.
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Компания BMW отказалась от необычной решетки радиатора в своем электрокаре Vision iNext 2018 года, но в целом остается приверженной своему новому стилю.
BMW получила «очень положительные» отзывы о своем радикальном изменении стиля для некоторых моделей, включая X7, отметил руководитель продукта Питер Хенрих. Он сказал изданию Autocar, что это смелое стилистическое решение, принятое под руководством босса по дизайну Адриана ван Хойдонка, было правильным, а изучение мнений клиентов показало, что оно правильно воспринято. Хотя всегда находятся хейтеры, которые специально ищут, к чему бы придраться, и не воспринимают новое.
«Клиенты BMW требовательны. Они хотят самовыразиться и не боятся автомобилей с сильным характером. Они ищут их! Поэтому мы решили еще больше сосредоточиться на сильных „персонажах“ и смелом дизайне», — отметил он.
На вопрос, будет ли BMW применять такой же радикальный дизайн к версиям следующего поколения своих традиционно более консервативных моделей, таких как 5-я серия, Хенрих ответил, что важно, чтобы каждая модель имела свой собственный характер.
«У каждой машины свое позиционирование. На ранних стадиях разработки мы садимся и готовим продукт — обсуждаем его дизайн и инжиниринг — и определяем характер и позиционирование. Некоторые модели более экстравертированы, они более смелые», — говорит он.
Хотя неожиданная решетка BMW Vision iNext 2018 года (
картинка выше) была забракована после негативных откликов клиентов, нет никаких сомнений, что эксперименты с дизайном компания продолжит и в будущем. Фото: depositphotos.com и imago images/rheinmainfoto
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