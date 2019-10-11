У автомобилей BMW есть не просто покупатели, а поклонники, которым нравятся яркие отличительные черты машин, заявляют в компании.

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Главный дизайнер BMW Адриан Ван Хойдонк привел ряд доводов в защиту спорного дизайна новых автомобилей компании.

Новая концепция дизайна автомобилей BMW подразумевает большие решетки радиатора на больших моделях, таких как BMW 7-й серии и X7, и маленькие на маленьких. В среде автомобилистов сложилось мнение, что на флагманах решетки радиатора, или так называемые «ноздри», слишком велики, даже до комичного. Их размер до сих пор вызывает множество споров, хотя с момента выхода нового поколения BMW 7-й серии и кроссовера X7 прошло уже немало времени.

В интервью изданию Autocar Ван Хойдонк заявил, что люди имеют право на любое мнение насчет дизайна, и в данный момент оно выливается в не самые лестные отзывы, но автомобилисты отличаются — есть покупатели, а есть поклонники.

«Я не психолог, но я знаю, что BMW — это бренд, у которого есть не только покупатели, но и поклонники. Они знакомы с историей фамильного дизайна и имеют обоснованное мнение на этот счет. Я не думаю, что это плохо. Это значит, что мы связаны с этими людьми на эмоциональном уровне. Я знаю, что с поклонниками всегда идут дебаты: они полюбили то, что вы сделали, а вы уже меняете это. Но компания должна двигаться дальше», — рассуждает Адриан Ван Хойдонк.

Споры о постоянно растущей решетке радиатора BMW достигли апогея во время недавнего автосалона во Франкфурте, после презентации BMW Concept 4. Этот автомобиль является прообразом M4 следующего поколения. Как заявил Ван Хойдонк, смелые шаги в дизайне необходимы для такой компании, как BMW. Иначе конкуренты вырвутся далеко вперед.

«В ту минуту, когда вы остановитесь, вы превратитесь в легкую мишень. Рынок сейчас конкурентный, как никогда. Но самое трудное — вносить изменения в успешные проекты», — делится опытом главный дизайнер BMW .

Двигаясь дальше, BMW хочет сделать дизайн машин лаконичнее, чтобы привлекать внимание именно к брендовым элементам, каждый из которых имеет огромное значение во внешности автомобиля.

Тем не менее в компании не задумываясь избавились от легендарной линии Хофмайстера.

Фото: BMW