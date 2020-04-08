Студент хочет оспорить необходимость разгона до максимальной скорости при сдаче экзамена на права.

Материалы по теме Верховный суд отменяет штрафы, вынесенные с помощью планшетов и смартфонов

18-летний студент юрфака Новосибирского госуниверситета Даниил Крейс обратился с иском в Верховный суд. Он не смог сдать экзамен на управление автомобилем, потому что экзаменатор потребовал разогнаться до максимально разрешенной скорости — 60 км/ч — на улице, где проходил тест, но Крейс не стал этого делать из-за плохого состояния дороги и получил отметку «не сдал».

Будущий юрист сначала обратился в ГИБДД, где его жалобу не удовлетворили, затем в районный суд Новосибирска, где признали решение инспектора незаконным, это подтвердил и Новосибирский облсуд, и в конце концов претендент получил водительские права.

Но студент не успокоился и дошел до Верховного суда с требованием признать недействующим пункт Правил проведения экзаменов (в постановлении правительства РФ №1097), согласно которому экзаменационный маршрут должен обеспечивать возможность выполнения кандидатом движения с максимальной разрешенной скоростью.

Подобного термина нет ни в законе «О безопасности дорожного движения», ни в ПДД, ни в регламентах МВД. Напротив, правила обязывают водителя выбирать скорость, ориентируясь не только на знаки, но и на интенсивность движения, состояние автомобиля, метеорологические условия, а при возникновении опасности снижать ее (вплоть до полной остановки). В Конвенции о дорожном движении 1968 года говорится о том, что скорость следует выбирать в том числе с учетом состояния дороги.

Во время экзамена ученики выбирают скорость, которая соответствует их навыкам, говорит Крейс, а инспекторы требуют от них «максимально разрешенную». Таким образом, считает он, экзаменаторы по своему усмотрению трактуют термин, что позволяет им «завалить» ученика.

В МВД против этого категорически возражают и обращают внимание, пишет «Коммерсант», что оспариваемый пункт устанавливает требования к маршрутам, а не к самому ученику или к процедуре оценки его навыков. Ссылаясь на ту же Конвенцию о дорожном движении, ведомство отмечает, что водитель не должен затруднять нормальное движение других транспортных средств, двигаясь слишком медленно, а допустимая скорость определяется по знакам или ПДД.

Происшедший с Даниилом Крейсом случай в МВД объясняют тем, что конкретный инспектор неверно оценил ситуацию, и это никак не свидетельствует о неверности процедуры в целом.

Теперь решение за Верховным судом, хотя юристы считают, что выиграть это дело будет сложно, ведь действующие правила не противоречат закону. А что касается «завалить», то это легко проконтролировать, так как в каждой экзаменационной машине теперь стоит видеорегистратор, ведется запись звука и всегда можно проверить любые указания экзаменатора.

А вот еще одна судебная история про водителя, который сумел выбить деньги из дорожников, доказав, что попал в аварию по их вине. Те не смогли должным образом обозначить опасный участок.



Фото: depositphotos.com