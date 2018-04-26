Сегодня, в 10:45 Новый минивэн Volkswagen: стали известны его характеристики Пока модель будет продаваться только на рынке Китая.
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Анонсированный в ноябре прошлого года минивэн Volkswagen Viloran готовится к дебюту на рынке: компания объявила, что старт заказов начнется в конце апреля. Теперь понятны и технические характеристики новой модели — до сих пор в открытом доступе находились лишь изображения и были известны несколько фактов о Viloran.
Габариты бизнес-вэна составляют: 5346 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1781 мм в высоту. Колесная база — 3180 мм. Известно, что Viloran построен на модульной платформе MQB в самом «раздвинутом» ее исполнении — такую же имеет флагманский кроссовер Teramont. Пока заявлен только один силовой агрегат: как и ожидалось, в моторном отсеке у Viloran расположится 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор EA888, но в дефорсированной с 235 до 186 л.с. версии. Максимальный крутящий момент мотора в этом варианте — 350 Нм.
Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Силовой агрегат должен обеспечить огромному минивэну расход на уровне 7,6 на 100 км в смешанном цикле,
пишет Njcar.ru. Позже обещается и гибридная силовая установка. Салон, в котором широко используются дорогие отделочные материалы, построен по схеме 2+2+3 — компоновка с раздельными «капитанскими» сиденьями второго ряда, имеющими электрорегулировки, вентиляцию и подогрев, обеспечивает больше свободного пространства. У Viloran хороший набор систем безопасности, положенный современному «офису на колесах».
Модель будет выпускаться на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в китайской провинции Чжэцзян — собственно, на рынке Китая минивэн и дебютирует. По предварительным данным, цены будут стартовать с отметки в 321 900 юаней, то есть около 3 360 000 рублей.
Фото: news18a.com 26 апреля 2018 года
Снижу скорость, двигаясь вслед за трактором, и начну обгонять его, удостоверившись, что легковой автомобиль остановился перед перекрестком 2266 (84.65%) Выехав на встречную полосу для обгона, приторможу, чтобы проехать перекресток вместе с трактором, оставаясь в его «тени», и только потом обгоню его 195 (7.28%) С ходу обойду трактор, так как встречная полоса свободна, а водитель легкового автомобиля обязан остановиться и пропустить движущийся по главной дороге транспорт 216 (8.07%)
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