BMW 5-й серии — первое фото обновленного седана — журнал За рулем

BMW 5-й серии — первое фото обновленного седана

Премьера автомобиля состоится менее чем через две недели.

BMW 5-й серии
BMW 5-й серии

BMW > 5-й серии

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Компания BMW начала рекламную кампанию обновленной модели 5-й серии, которая получит новые силовые установки. Например, 5-я серия LCI будет представлена с гибридной силовой установкой и с пакетом M Sport.

Ходят слухи, что в линейку двигателей будет добавлена гибридная силовая установка с индексом 545e на основе рядного 6-цилиндрового двигателя, мощность которой будет достигать 400 л.с.

В цветовой гамме окраски кузова появятся новые оттенки: серый Bernina Grey Amber Effect с янтарным отливом, а также синий Phytonic Blue Metallic и красный Aventurin Red Metallic с эффектом металлик.

Информационно-развлекательная система, наконец, получит Android Auto через беспроводное соединение благодаря новой операционной системе BMW 7.0.

Фото: BMW

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