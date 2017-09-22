Volvo вывела на российский рынок бренд Recharge

В 2020 году Recharge будет представлен двумя моделями, оснащенными силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid: Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8.

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Новый бренд — Recharge создан для электрифицированных версий моделей Volvo: чистых электромобилей, моделей с силовыми установками по схеме «мягкого гибрида» (mild hybrid) или гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (plug-in hybrid).

В этом году в России Recharge будет представлен двумя подзаряжаемыми гибридами: Volvo ХС90 Т8 (в семиместном исполнении) и Volvo XC60 T8. Внешне эти версии отличаются фирменными накладками Recharge, а салон украшен хрустальным джойстиком АКП. В 2021–2025 годах появятся и другие модели.

Мощность силовой установки Twin Engine, установленной на моделях XC90 и XC60, составляет 407 л.с.: 320 сил обеспечивает бензиновый двигатель Т6 с приводом на переднюю ось, а 87 — электродвигатель, тяга от которого передается на заднюю ось.

В режиме Pure Electric (использование только электроэнергии) автомобили способны достигать скорости 135 км/ч. В режиме Hybrid (электроника сама определяет пропорции работы ДВС и электромотора) расход топлива у внедорожника Volvo XC90 T8 Recharge составляет всего 2,5 л/100 км, а у кроссовера Volvo XC60 T8 Recharge — 2,2 л/100 км.

Volvo XC60 T8

Режим Power Mode ориентирован на наиболее динамичное движение. В режиме AWD во всем диапазоне скоростей реализуются возможности полного привода. Внедорожный режим Off-Road ориентирован на движение в тяжелых условиях на скорости до 40 км/ч. В режиме Hold/Charge задействуется только двигатель внутреннего сгорания, который обеспечивает и движение со скоростью до 65 км/ч, и подзарядку тяговой аккумуляторной батареи. Режим Brake позволяет двигаться без использования педали тормоза: замедление происходит за счет рекуперации кинетической энергии в электрическую.

Аккумуляторная батарея встроена в туннель пола, что позволяет сохранить полезное пространство пассажирского салона и багажника. При этом автомобиль имеет более низкий центр тяжести, что положительно влияет на ходовые качества.

Батарея литий-ионных аккумуляторов состоит из 96 элементов (6 модулей по 16 шт.) и обеспечивает максимальный запас энергии 11,6 кВт.ч, а также рабочее напряжение 400 В. От двигателя внутреннего сгорания батарея может быть подзаряжена до 80%.

Volvo ХС90 Т8

От внешнего источника автомобиль заряжается либо от бытовой сети с напряжением 230 В. При силе тока 6 А полная зарядка составляет 8 часов, а при 10 А — 4 часа. От специальной зарядной станции (MODE 3) возможна зарядка током силы 16 А — в этом случае полная зарядка занимает 3 часа. В стандартное оснащение автомобиля входит зарядный кабель-коннектор для бытовой сети (230 В, до 10 А) длиной 7 м. Цикл жизни аккумулятора составляет 5000 зарядов, что соответствует пробегу в 300 000 км или 15 годам эксплуатации.

Модели линейки Recharge оснащаются активными фарами, предпусковым (топливным) отопителем и электроприводом кондиционера.

Volvo XC90 T8 Recharge в России обойдется в 6 268 000 рублей, Volvo XC60 T8 Recharge предложат за 5 559 000 рублей.

Для удобства клиентов всем, кто закажет эти автомобили до 30 сентября 2020 года, компания Volvo оплатит год электричества на зарядку гибридных моделей. 18 дилерских центров Volvo уже оснащены комплектами электрозарядных станций производства компании Schneider Electric. Эта же компания осуществляет и гарантийную поддержку своих зарядных станций на территории России.

Линейка бренда Recharge — вклад марки Volvo в борьбe с глобальными климатическими изменениями.

Volvo вывела на российский рынок бренд Recharge В 2020 году Recharge будет представлен двумя моделями, оснащенными силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid: Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8. Volvo вывела на российский рынок бренд Recharge

Фото: Volvo