Десять самых надежных компактных кроссоверов с пробегом

Исследователи рассказали, какие подержанные автомобили имеют меньше всего недостатков и на что стоит обратить внимание при покупке.

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Рейтинг самых надежных компактных кроссоверов с пробегом составил журнал Auto Bild по материалам организации по техническому надзору TÜV. Так к каким моделям стоит присмотреться при покупке бэушек или, может быть, не стоит торопиться с их перепродажей? В исследовании рассматривалось среднее значение по моделям между несколькими возрастными группами: 2–3 года, 4–5, 6–7 лет, 8–9, 10–11 лет.

Возглавила рейтинг надежности Mazda CX-3. Модель не только стильная, но и очень надежная, утверждается в исследовании. Инспекторам TÜV особо не к чему было придраться, разве что предлагают обратить внимание на пружины и амортизаторы. Уровень недостатков (дефектов): 2,7 балла.

Audi Q3, брат VW Tiguan, всегда получает высшие оценки от TÜV. К его недостаткам относятся лишь сломанные пружины и деформированные или ржавые тормозные диски. Тем не менее количество бездефектных образцов значительно выше среднего по всем возрастным группам. Поэтому второе место и уровень недостатков: 2,9 балла.

Suzuki SX4 S-Cross — выпускается с 2013 года, это один из самых надежных компактных кроссоверов. Если вы планируете приобрести такой автомобиль с пробегом, вам следует обратить внимание на возможные течи масла, причем проявляется этот дефект (если проявляется) достаточно рано. Уровень недостатков: 3,3 балла.

Suzuki Vitara — модель, доступная с 2015 года, технически надежна и убедительна. За исключением некоторых возможных неполадок в электрике и масложора. Уровень недостатков: 3,8 балла.

Opel Mokka X был снят с производства в июне 2019 года. Но если вы хотите купить надежный подержанный паркетник, вам не стоит сбрасывать Мокку со счетов. Инспекторы изучили его вдоль и поперек, но ничего кроме возможной потери масла двигателя и коробки передач не выявили. Уровень недостатков: 3,9 балла.

BMW X1 выпускают с 2009 года. Самый маленький кроссовер баварского производителя очень популярен, да и уровень брака у него крайне низкий. Неважно, какое поколение покупатели подержанных автомобилей выберут, потому что оба довольно надежны. Стоит лишь обратить внимание на то, что у моделей старше пяти лет могут возникнуть неполадки в тормозной системе. Уровень недостатков: 4,4 балла.

Mitsubishi ASX — этот кроссовер относительно дешев и при этом лучше, чем большинство других моделей, испытанных на TÜV. Потеки масла и проблемы с освещением почти никогда не были замечены инспекторами. Однако на ASX при покупке на вторичке должна быть проверена тормозная система. Уровень недостатков: 4,6 балла.

В Nissan Qashqai второго поколения учли все недостатки предшественника. Автомобили первого поколения (2007–2013) были чрезвычайно популярными, но не всегда получали хорошие оценки у инспекторов TÜV, так как неисправности в подвеске и рулевом управлении выявлялись гораздо чаще, чем в среднем. Поэтому общий уровень недостатков эксперты оценили в 5,4 балла.

В Mini Countryman потеки масла из двигателя и из коробки передач могут раздражать будущих владельцев. Эта проблема возникает довольно рано. Более возрастные модели также могут иметь проблемы с освещением. Уровень недостатков: 5,5 балла.

Renault Kadjar выпускают только с 2015 года, поэтому сведений о нем еще не вполне достаточно для того, чтобы он мог полноценно участвовать в рейтинге. Тем не менее автомобиль хорош, за исключением тормозных дисков, которые собирают слишком много жалоб. Уровень недостатков: 5,5 балла.

На десятом месте модель Skoda Yeti, которую увы, в 2017 году заменил Карок. Тем не менее Йети был и остается одним из лучших и надежных компактных кроссоверов на рынке авто с пробегом. К его недостаткам можно отнести повышенный расход масла и неисправные тормозные диски. Уровень недостатков: 5,8 балла.

Рейтинг автомобилей с самыми проблемными двигателями составили аналитики организации Consumer Reports, а антилидером стала Audi A4.

Фото: фирмы-производители