Брутально! Известен дизайн нового кроссовера Skoda

Презентация — в следующем месяце.

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Электромобиль Skoda Enyaq 2021 года представили в двух эскизах, которые дают нам представление о брате Volkswagen ID.4. В продажу Enyaq поступит в 2021 году и станет первым электромобилем Skoda, построенным на новой платформе MEB от VW Group, спроектированной специально под электромобили. Новинка готовится конкурировать с такими электрокарами, как Kia e-Niro и Peugeot e-2008.

Изображения демонстрируют, что дизайнеры Enyaq iV черпали вдохновение из концепткара Vision iV, представленного прошлой весной. Некоторые детали шоу-кара, такие как тонкие фары и камеры заднего вида, в серийном автомобиле применены не будут, но общая форма и размеры (нечто среднее между Karoq и Kodiaq) остались прежними. Enyaq имеет длину 4648 мм, ширину 1877 мм и высоту 1618 мм, то есть автомобиль примерно на 5 см короче, чем Kodiaq.

Верхняя кромка решетки радиатора определяет форму острых складок вдоль капота, затем этот угол продолжен до бампера и по бокам автомобиля. В Enyaq отказались от купеобразной линии крыши iV в пользу более практичной квадратной формы — хотя известно, что версия купеобразного кроссовера также находилась в стадии разработки.

Skoda подтвердила, что у покупателей будет выбор между задним или полным приводом, также предложат батареи трех различных емкостей.

Базовая модель, получившая название iV 50, будет иметь батарею емкостью 55 кВт⋅ч и расположенный сзади электродвигатель мощностью, эквивалентной 146 л.с. Skoda заявляет, что запас хода такого кроссовера при полном заряде составит 340 км. Автомобиль с батареей на 62 кВт⋅ч, под названием iV 60, оснащен более мощным электродвигателем — в 177 л.с., расположенным также на задней оси, его запас хода составит уже 390 км.

Емкость самого «старшего» из предлагаемых блоков аккумуляторов составит 82 кВт⋅ч. Оснащенные им автомобили могут быть как заднеприводными, так и полноприводными и способны преодолеть расстояние на одной зарядке до 500 км.

Платформа Enyaq способна поддерживать технологию быстрой зарядки постоянного тока мощностью 125 кВт, это позволит внедорожнику восстановить запас хода на 200 км всего за 15 минут.

По оценкам Skoda, к 2025 году электрические и подзаряжаемые гибридные автомобили составят 25% продаж марки.

Официальная премьера Skoda Enyaq состоится 1 сентября.

Изображения: Skoda