Сегодня «За рулем» наградит лучшие автомобили

Вечером мы проведем церемонию вручения Гран-при «За рулем».

Материалы по теме Названы лучшие автомобили года

В этом году Гран-при «За рулем» проводится в 26-й раз. Победители уже названы, лучшие автомобили, из тех, что дебютировали на российском рынке, выбрали вы, наши читатели, ну а «За рулем» отметит своих фаворитов по определенным категориям. Церемонию пришлось переносить из-за ограничений, связанных с пандемией, но сегодня, 1 октября, она все же состоится, и представители компаний получат призы.

Из 47 автомобилей мы предложили выбрать 11 (мы поделили их на классы), и победителями стали: Kia ProCeed, BMW 2-й серии Gran Coupe, Volvo S60, Kia Soul, Citroen C5 Aircross, Toyota RAV4, Volvo V60 Cross Country, Mercedes-Benz GLS, Audi RS 7 Sportback, Range Rover Velar SVAutobiography, и Toyota Hiace. Подробнее о конкурсе вы можете узнать из наших предыдущих публикаций.

Однако это еще не всё, в этом году будут представлены также 7 редакционных номинаций Гран-при «За рулем». Это «Лидер продаж», «Лучшая динамика продаж», «За вклад в Россию», «За новую энергию», «За верность традициям», «Ломая стереотипы» и «Лидер из Китая».

Кому достались эти призы, мы расскажем завтра. Выбор нам дался непросто, достойных компаний было много.

Лидер продаж ни для кого не секрет — конечно же, это Lada Granta, самый продаваемый автомобиль в России по итогам 2019 года. В категории «Динамика продаж» победил быстро наращивающий объемы азиатский бренд; приз «За вклад в Россию» получит автопроизводитель, построивший завод в России; «За новую энергию» — компания, которая активно развивает в нашей стране сеть автозаправок для машин на метане; награду «За верность традициям» мы присудили сразу двум производителям, и оба они «японцы»; в номинации «Ломая стереотипы» победил немецкий электрический спорткар и, наконец, особым призом мы отметили один из китайских брендов, автомобиль которого стал самым массовым на нашем рынке.

Подробности и видеосюжет о том, как прошло мероприятие, вы сможете найти на нашем сайте завтра.