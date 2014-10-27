Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем»

Бескомпромиссное жюри Гран-при — читатели — сделали выбор.

В ходе трехмесячного голосования мы получили 45 572 уникальные читательские анкеты. Это очень круто! Результаты голосования позволяют анализировать предпочтения российских автомобилистов. И даже в какой-то мере прогнозировать перспективы той или иной модели на нашем рынке.

Голосование проходило в электронном формате — на сайте За рулем, видеоканале «За рулем» в YouTube и в журнале «За рулем», читатели которого могли голосовать, используя QR-код.

К участию в Гран-при допускались только новинки российского рынка — с некоторыми исключениями, например, в виде машин, претерпевших глубокую модернизацию, явно превосходящую масштабы обычного рестайлинга. В 2019 году в России дебютировали 47 моделей, мы поделили их на 11 классов.

«Народных» премьер было немного, зато десять новичков — родом из Китая.

К премиальному сегменту у большинства россиян зачастую энциклопедический интерес, но и в нем вы ориентируетесь отлично.

Лучшие автомобили определялись в номинациях «Техническое совершенство», «Дизайн» и «Практичность». Награды победителям Гран-при — 2020 будут вручены представительствам компаний, чьи модели набрали наивысшие суммы голосов в трех дисциплинах.

Тех, кто голосовал, мы тоже не забываем. Среди участников опроса разыграны три автомобиля. Имена их обладателей определил генератор случайных чисел. Lada Vesta SW досталась Роману Соболеву из Юрги Кемеровской области, Lada Vesta Cross поедет в уральский Златоуст к Михаилу Синельникову. Также удача, материализованная в Lada Vesta SW Cross, улыбнулась Ирине Веденёвой из Павловска, что под Петербургом.

Автомобили мы передадим владельцам в торжественной обстановке, как только закончится эпидемия.

МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КЛАССЫ

Kia ProCeed

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Kia ProCeed 11 644 11 051 27 521 50 216 Mazda 3 13 666 21 395 3307 38 368 Toyota Corolla 20 262 13 126 14 744 48 132

Материалы по теме Новый Kia ProCeed — для молодых активных семей. Согласны? Ваше отношение к трём интереснейшим моделям проявилось очень чётко. За яркой Маздой — победа в номинации «Дизайн», Corolla — чемпион по инженерному наполнению, Kia оценили как лучшую по эксплуатационным качествам. Отметим, что ProCeed после смены поколений уже не трёхдверный «горячий» хэтчбек, а универсал, пусть и слегка спортивный. Очевидно, эта перемена и помогла корейской машине утвердиться на вершине пьедестала. Всё-таки любят у нас универсалы! Хотя и Короллу вы оценили как машину без слабых мест — голоса легли ровно, суммарный балл очень высок. МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КЛАССЫ ПРЕМИУМ BMW второй серии Gran Coupe

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BMW 2-й серии Gran Coupe 21 427 17 828 6185 45 440 Mercedes-Benz A-класса 6959 8927 6200 22 086 Mercedes-Benz В-класса 4583 3603 28 198 36 384 Mercedes-Benz CLA 12 603 15 214 4989 32 806 Компактвэн против седана и двух четырёхдверных купе? Неудивительно, что B‑класс оказался в космической недосягаемости по показателю практичности. В «непремиуме» этого могло хватить и для суммарной победы, такое в нашем Гран-при случалось. Однако в премиуме практичность — не всему голова. Похоже, Мерседесы пали жертвой того, что их много — против единственного BMW. Будь Mercedes-Benz тоже один, собрал бы больше голосов, а так традиционное уважение россиян к марке «растеклось» неравномерным «слоем» по трём моделям. У B‑класса — практичность, у CLA — отменный дизайн, а суммарная победа ушла к баварской марке. СРЕДНИЙ КЛАСС И БИЗНЕС-КЛАСС Volvo S60

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BMW 3-й серии 8050 9286 3979 21 315 BMW 8-й серии Gran Coupe 14 574 17 312 3253 35 139 Hyundai Sonata 3198 6371 13 999 23 568 Kia K900 5145 3750 8961 17 856 Volvo S60 14 605 8853 15 380 38 838

Материалы по теме Новый Volvo S60: много плюсов и 4 минуса (не считая цену) Ничто вроде бы не предвещало здесь напряжённой борьбы, но она состоялась и завершилась неожиданно. Если смотреть только на суммарные баллы, отставание «малоизвестного» Kia K900 от грандов жанра не так уж и велико. А ведь Kia даже по цене от 3 449 900 рублей, признаемся, все ещё с трудом воспринимается как нечто близкое к премиальному. Хотя К900 совсем не Rio. И Sonata тоже не ровня породистым шведам и баварцам, однако же выбралась в этой компании на третье место! BMW восьмой серии в вариации Gran Coupe убедительно выступил по технике и дизайну, но вот в практичности коллегиально признан худшим в пятёрке. Воспользовавшись этим, самый практичный Volvo S60 победил с минимальным перевесом. КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ Kia Soul

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Лада Гранта Cross 4203 3780 27 291 35 274 DFM AX4 3033 5660 1884 10 577 Kia Soul 17 973 28 645 9206 55 824 Suzuki Jimny 20 363 7487 7191 35 041

Материалы по теме Удовольствия за 1,5 млн: Kia Soul против Suzuki Jimny Они такие разные! По концепции, по целевой аудитории, по параметрам! У Гранты нет конкурентов по практичности, чему способствует низкая цена в сочетании с большим багажником, а в версии Cross — вдобавок и с внушающим спокойствие дорожным просветом. Хотя техническая составляющая не нова, и дизайнерская проработка, чего уж говорить, не самое сильное качество Гранты. Поэтому только второе место. Симпатяга Jimny получил лучшие баллы по технике: во многом это благодарность за высоко ценимый в России честный полный привод и рамную конструкцию. Но Soul в итоге всех положил на лопатки, причём половина его успеха зиждется на незаурядной внешности. СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ 4×2 Citroen C5 Aircross

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Changan CS35 Plus 3321 4054 5505 12 880 Chery Tiggo 7 8505 9235 12 470 30 210 Citroen C5 Aircross 25 442 23 702 16 713 65 857 DFM 580 2087 1756 3808 7651 FAW Besturn X40 1970 2894 3198 8062 Geely GS 4247 3931 3878 12 056 Молодые китайские компании дружно ринулись осваивать самый популярный сегмент нашего автомобильного рынка. В результате чего оказались в нештатной ситуации: пять кроссоверов родом из Китая против одного европейского — французской марки, недавно отметившей столетие. Chery Tiggo 7 по праву может гордиться высоким результатом в баллах. Он по всем трём показателям превзошёл китайских конкурентов — и намного. Но при этом столь же уверенно уступил «французу». И ведь не сказать, что у Ситроена в России сейчас какие-то особо прочные позиции. Так что залог успеха модели C5 Aircross в большой степени — инерционное лёгкое недоверие «ко всему китайскому». Все в курсе насчет прогресса, достигнутого автомобилестро­ителями из Поднебесной, но… СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ 4×4 Toyota RAV4

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Haval F7 4296 7200 8493 19 989 Haval F7x 3947 9755 2969 16 671 Renault Arkana 4930 12 138 10 743 27 811 Toyota RAV4 32 399 16 479 23 367 72 245

Материалы по теме Новая Toyota RAV4: «За рулем» проверил ее за пределами асфальта Редчайшая удача: на примере Хавейлов, конструктивно различающихся, прямо скажем, не очень сильно, удается понять отношение нас, водителей, к разным «форматам кузова» кроссовера. Кросс-купе F7x симпатичнее, но «обычный» кроссовер F7 — практичнее. Причём в гораздо большей степени. Однако подобные суждения чисто теоретические. В реальности наблюдаем тотальное превосходство Тойоты RAV4 — машины с отличной репутацией по предыдущим четырём поколениям. У новичков рынка такого багажа нет, потому и результаты их скромнее. Подспудно мы ожидали какого-то сюрприза от Арканы, но нет — даже её задорная внешность не признана лучшей в зачётной группе. СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ Volvo V60 Cross Country

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Audi Q3 9439 6545 5742 21 726 Land Rover Discovery Sport 7453 5868 6953 20 274 Land Rover Range Rover Evoque 5000 6646 2355 14 001 Lexus UX 9019 14 852 5650 29 521 Volvo V60 Cross Country 14 661 11 661 24 872 51 194 Geely GS 4247 3931 3878 12 056 Ожидавшаяся сложная битва «премиумов» с «лакшери» внезапно вылилась в триумфальное шествие V60 Cross Country. Volvo читатели «За рулем» признали самым техничным и самым практичным, а по красоте и элегантности он уступил только Лексусу UX. Некоторые объяснения можно найти: красота Volvo консервативна, а у Лексуса — эффектна, что ценится выше. А вот результаты в номинации «Техника» немного загадочные: ведь Audi и Land Rover тоже далеко не последние парни по части инженерии и различных электронных ассистентов. Все универсалы, все приподнятые, все с полным приводом (если хочется), все отлично едут и богато оснащены. В чём секрет V60? БОЛЬШИЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ Mercedes-Benz GLS

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BMW X6 6272 10 883 3447 20 602 BMW X7 7977 7158 8320 23 455 GAC GS8 1478 2723 7654 11 855 Mercedes-Benz GLE 6155 5983 8371 20 509 Mercedes-Benz GLS 10 213 9459 15 112 34 784 Porsche Cayenne Coupe 13 477 9366 2668 25 511

Материалы по теме Новый Mercedes-Benz GLS: салон на 7, двигатель на 8 В суровой немецкой компании GAC оказался «чужим», но что поделать. Назвался груздем, сиречь большим кроссовером, участвуй в ежегодном Гран-при «За рулем» на равных условиях. Отметим, что китайская модель по практичности обошла Porsche Cayenne Coupe и BMW X6, но это максимум, что ­ей удалось. Основные разборки шли на качественно ином уровне. X6 с лихвой отыгрался на дизайне, Cayenne логично утвердился в роли технического лидера, а непростую победу по очкам одержал Mercedes-Benz GLS. Наивысшая практичность его обусловлена, вероятно, наиболь­шими размерами (явно не ценой), но, как ни крути, перевес по голосам велик. И, добавим, в случае, когда BMW и Мерседесов в зачётной группе поровну, то и плотность результатов высока. СПОРТИВНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ Audi RS 7 Sportback

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Audi RS 7 Sportback 10 978 11 601 10 557 33 136 BMW M8 9642 12 789 7139 29 570 Hyundai i30 N 2358 1763 21 093 25 214 Porsche Taycan 17 070 12 445 3319 32 834 Toyota GR Supra 5524 6974 3464 15 962 В зоне, где выбором покупателей управляют эмоции и личные пристрастия, всегда очень любопытные результаты. Скромная, но горячая зажигалка Hyundai i30 N не затерялась среди громких имен — но, правда, только благодаря оценкам за практичность. Про тойотовскую легенду Supra, вернувшуюся на мировой рынок после 17-летней паузы, нельзя сказать даже этого. Борьба напоминала квалификацию кольцевых гонок, где пилоту на одном круге нужно собрать лучшие времена по всем трём секторам. Виртуозно это удалось Audi RS 7 Sportback. Она не лучшая в секторе техники — Porsche Taycan лучше. Не шедевр по дизайну — BMW M8 интереснее. По практичности тоже на втором месте. Но у RS 7 сложился лучший круг. Вот если бы у Тайкана был большой багажник... СПОРТИВНЫЕ КРОССОВЕРЫ Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BMW X3 M/X4 M 17 775 12 405 14 944 45 124 Jaguar F-Pace SVR 12 601 13 073 12 303 37 977 Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography 15 196 20 094 18 325 53 615 В классе, где мощность моторов стартует с 480 л.с., труднее всего оценивать практичность. В представлении большинства автовладельцев в этой троице вообще практичного автомобиля нет. Но правила есть правила, и мы поздравляем Velar в версии SVAutobiography с 5‑литровым двигателем V8, признанный лучшим по эксплу­атационным качествам. Его же победа в номинации «Дизайн» не удивляет — ­всё-таки Velar два года назад завоевал титул World Car Design of the Year. А вот высшие баллы за «технику исполнения» читатели отдали заряженной версии BMW X3. «Британец» Jaguar F‑Pace SVR довольствовался ровными результатами по всей дистанции, но «лучшего круга» не собрал. КОММЕРЧЕСКИЕ Toyota Hiace

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов JAC T6 8461 8803 13 118 30 382 Toyota Hiace 37 111 36 769 32 454 106 334 Что тут сказать — у пикапа не было никаких шансов в странном противостоянии с вэном-микроавтобусом, у которого вдобавок есть версия VIP. И имя, известное с 1967 года. Плюс общий фон усиления народной любви к марке Toyota. Однако JAC не провалился — в ином сочетании его результаты могли выглядеть весьма достойными. Если не по дизайну, то уж по практичности точно. Но тут ­просто не повезло с соперником. Мораль: российскому рынку нужно больше коммерческих моделей, хороших и разных! Благодарим всех участников голосования! Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» Бескомпромиссное жюри Гран-при — читатели — сделали выбор. Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем»



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Фото: фирмы производители, «За рулем»