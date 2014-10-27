Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — журнал За рулем

Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем»

Бескомпромиссное жюри Гран-при — читатели — сделали выбор.

В ходе трехмесячного голосования мы получили 45 572 уникальные читательские анкеты. Это очень круто! Результаты голосования позволяют анализировать предпочтения российских автомобилистов. И даже в какой-то мере прогнозировать перспективы той или иной модели на нашем рынке.

Голосование проходило в электронном формате — на сайте За рулем, видеоканале «За рулем» в YouTube и в журнале «За рулем», читатели которого могли голосовать, используя QR-код.

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К участию в Гран-при допускались только новинки российского рынка — с некоторыми исключениями, например, в виде машин, претерпевших глубокую модернизацию, явно превосходящую масштабы обычного рестайлинга. В 2019 году в России дебютировали 47 моделей, мы поделили их на 11 классов.

«Народных» премьер было немного, зато десять новичков — родом из Китая.

К премиальному сегменту у большинства россиян зачастую энциклопедический интерес, но и в нем вы ориентируетесь отлично.

Лучшие автомобили определялись в номинациях «Техническое совершенство», «Дизайн» и «Практичность». Награды победителям Гран-при — 2020 будут вручены представительствам компаний, чьи модели набрали наивысшие суммы голосов в трех дисциплинах.

Тех, кто голосовал, мы тоже не забываем. Среди участников опроса разыграны три автомобиля. Имена их обладателей определил генератор случайных чисел. Lada Vesta SW досталась Роману Соболеву из Юрги Кемеровской области, Lada Vesta Cross поедет в уральский Златоуст к Михаилу Синельникову. Также удача, материализованная в Lada Vesta SW Cross, улыбнулась Ирине Веденёвой из Павловска, что под Петербургом.

Автомобили мы передадим владельцам в торжественной обстановке, как только закончится эпидемия.

МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КЛАССЫ

Kia ProCeed
Kia ProCeed

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Kia ProCeed

11 644

11 051

27 521

50 216

Mazda 3

13 666

21 395

3307

38 368

Toyota Corolla

20 262

13 126

14 744

48 132

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Новый Kia ProCeed — для молодых активных семей. Согласны?

Ваше отношение к трём интереснейшим моделям проявилось очень чётко. За яркой Маздой — победа в номинации «Дизайн», Corolla — чемпион по инженерному наполнению, Kia оценили как лучшую по эксплуатационным качествам.

Отметим, что ProCeed после смены поколений уже не трёхдверный «горячий» хэтчбек, а универсал, пусть и слегка спортивный. Очевидно, эта перемена и помогла корейской машине утвердиться на вершине пьедестала. Всё-таки любят у нас универсалы! Хотя и Короллу вы оценили как машину без слабых мест — голоса легли ровно, суммарный балл очень высок.

МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КЛАССЫ ПРЕМИУМ

BMW второй серии Gran Coupe
BMW второй серии Gran Coupe

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BMW 2-й серии Gran Coupe

21 427

17 828

6185

45 440

Mercedes-Benz A-класса

6959

8927

6200

22 086

Mercedes-Benz В-класса

4583

3603

28 198

36 384

Mercedes-Benz CLA

12 603

15 214

4989

32 806

Компактвэн против седана и двух четырёхдверных купе? Неудивительно, что B‑класс оказался в космической недосягаемости по показателю практичности. В «непремиуме» этого могло хватить и для суммарной победы, такое в нашем Гран-при случалось. Однако в премиуме практичность — не всему голова.

Похоже, Мерседесы пали жертвой того, что их много — против единственного BMW. Будь Mercedes-Benz тоже один, собрал бы больше голосов, а так традиционное уважение россиян к марке «растеклось» неравномерным «слоем» по трём моделям. У B‑класса — практичность, у CLA — отменный дизайн, а суммарная победа ушла к баварской марке.

СРЕДНИЙ КЛАСС И БИЗНЕС-КЛАСС

Volvo S60
Volvo S60

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BMW 3-й серии

8050

9286

3979

21 315

BMW 8-й серии Gran Coupe

14 574

17 312

3253

35 139

Hyundai Sonata

3198

6371

13 999

23 568

Kia K900

5145

3750

8961

17 856

Volvo S60

14 605

8853

15 380

38 838
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Новый Volvo S60: много плюсов и 4 минуса (не считая цену)

Ничто вроде бы не предвещало здесь напряжённой борьбы, но она состоялась и завершилась неожиданно. Если смотреть только на суммарные баллы, отставание «малоизвестного» Kia K900 от грандов жанра не так уж и велико. А ведь Kia даже по цене от 3 449 900 рублей, признаемся, все ещё с трудом воспринимается как нечто близкое к премиальному. Хотя К900 совсем не Rio. И Sonata тоже не ровня породистым шведам и баварцам, однако же выбралась в этой компании на третье место!

BMW восьмой серии в вариации Gran Coupe убедительно выступил по технике и дизайну, но вот в практичности коллегиально признан худшим в пятёрке. Воспользовавшись этим, самый практичный Volvo S60 победил с минимальным перевесом.

КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ

Kia Soul
Kia Soul

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Лада Гранта Cross

4203

3780

27 291

35 274

DFM AX4

3033

5660

1884

10 577

Kia Soul

17 973

28 645

9206

55 824

Suzuki Jimny

20 363

7487

7191

35 041
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Удовольствия за 1,5 млн: Kia Soul против Suzuki Jimny

Они такие разные! По концепции, по целевой аудитории, по параметрам! У Гранты нет конкурентов по практичности, чему способствует низкая цена в сочетании с большим багажником, а в версии Cross — вдобавок и с внушающим спокойствие дорожным просветом. Хотя техническая составляющая не нова, и дизайнерская проработка, чего уж говорить, не самое сильное качество Гранты. Поэтому только второе место.

Симпатяга Jimny получил лучшие баллы по технике: во многом это благодарность за высоко ценимый в России честный полный привод и рамную конструкцию. Но Soul в итоге всех положил на лопатки, причём половина его успеха зиждется на незаурядной внешности.

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ 4×2

Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Changan CS35 Plus

3321

4054

5505

12 880

Chery Tiggo 7

8505

9235

12 470

30 210

Citroen C5 Aircross

25 442

23 702

16 713

65 857

DFM 580

2087

1756

3808

7651

FAW Besturn X40

1970

2894

3198

8062

Geely GS

4247

3931

3878

12 056

Молодые китайские компании дружно ринулись осваивать самый популярный сегмент нашего автомобильного рынка. В результате чего оказались в нештатной ситуации: пять кроссоверов родом из Китая против одного европейского — французской марки, недавно отметившей столетие.

Chery Tiggo 7 по праву может гордиться высоким результатом в баллах. Он по всем трём показателям превзошёл китайских конкурентов — и намного. Но при этом столь же уверенно уступил «французу». И ведь не сказать, что у Ситроена в России сейчас какие-то особо прочные позиции. Так что залог успеха модели C5 Aircross в большой степени — инерционное лёгкое недоверие «ко всему китайскому». Все в курсе насчет прогресса, достигнутого автомобилестро­ителями из Поднебесной, но…

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ 4×4

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Haval F7

4296

7200

8493

19 989

Haval F7x

3947

9755

2969

16 671

Renault Arkana

4930

12 138

10 743

27 811

Toyota RAV4

32 399

16 479

23 367

72 245
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Новая Toyota RAV4: «За рулем» проверил ее за пределами асфальта

Редчайшая удача: на примере Хавейлов, конструктивно различающихся, прямо скажем, не очень сильно, удается понять отношение нас, водителей, к разным «форматам кузова» кроссовера. Кросс-купе F7x симпатичнее, но «обычный» кроссовер F7 — практичнее. Причём в гораздо большей степени.

Однако подобные суждения чисто теоретические. В реальности наблюдаем тотальное превосходство Тойоты RAV4 — машины с отличной репутацией по предыдущим четырём поколениям. У новичков рынка такого багажа нет, потому и результаты их скромнее. Подспудно мы ожидали какого-то сюрприза от Арканы, но нет — даже её задорная внешность не признана лучшей в зачётной группе.

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ

Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Audi Q3

9439

6545

5742

21 726

Land Rover Discovery Sport

7453

5868

6953

20 274

Land Rover Range Rover Evoque

5000

6646

2355

14 001

Lexus UX

9019

14 852

5650

29 521

Volvo V60 Cross Country

14 661

11 661

24 872

51 194

Geely GS

4247

3931

3878

12 056

Ожидавшаяся сложная битва «премиумов» с «лакшери» внезапно вылилась в триумфальное шествие V60 Cross Country. Volvo читатели «За рулем» признали самым техничным и самым практичным, а по красоте и элегантности он уступил только Лексусу UX.

Некоторые объяснения можно найти: красота Volvo консервативна, а у Лексуса — эффектна, что ценится выше. А вот результаты в номинации «Техника» немного загадочные: ведь Audi и Land Rover тоже далеко не последние парни по части инженерии и различных электронных ассистентов. Все универсалы, все приподнятые, все с полным приводом (если хочется), все отлично едут и богато оснащены. В чём секрет V60?

БОЛЬШИЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ

Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BMW X6

6272

10 883

3447

20 602

BMW X7

7977

7158

8320

23 455

GAC GS8

1478

2723

7654

11 855

Mercedes-Benz GLE

6155

5983

8371

20 509

Mercedes-Benz GLS

10 213

9459

15 112

34 784

Porsche Cayenne Coupe

13 477

9366

2668

25 511
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Новый Mercedes-Benz GLS: салон на 7, двигатель на 8

В суровой немецкой компании GAC оказался «чужим», но что поделать. Назвался груздем, сиречь большим кроссовером, участвуй в ежегодном Гран-при «За рулем» на равных условиях. Отметим, что китайская модель по практичности обошла Porsche Cayenne Coupe и BMW X6, но это максимум, что ­ей удалось.

Основные разборки шли на качественно ином уровне. X6 с лихвой отыгрался на дизайне, Cayenne логично утвердился в роли технического лидера, а непростую победу по очкам одержал Mercedes-Benz GLS. Наивысшая практичность его обусловлена, вероятно, наиболь­шими размерами (явно не ценой), но, как ни крути, перевес по голосам велик. И, добавим, в случае, когда BMW и Мерседесов в зачётной группе поровну, то и плотность результатов высока.

СПОРТИВНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ

Audi RS 7 Sportback
Audi RS 7 Sportback

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Audi RS 7 Sportback

10 978

11 601

10 557

33 136

BMW M8

9642

12 789

7139

29 570

Hyundai i30 N

2358

1763

21 093

25 214

Porsche Taycan

17 070

12 445

3319

32 834

Toyota GR Supra

5524

6974

3464

15 962

В зоне, где выбором покупателей управляют эмоции и личные пристрастия, всегда очень любопытные результаты. Скромная, но горячая зажигалка Hyundai i30 N не затерялась среди громких имен — но, правда, только благодаря оценкам за практичность. Про тойотовскую легенду Supra, вернувшуюся на мировой рынок после 17-летней паузы, нельзя сказать даже этого.

Борьба напоминала квалификацию кольцевых гонок, где пилоту на одном круге нужно собрать лучшие времена по всем трём секторам. Виртуозно это удалось Audi RS 7 Sportback. Она не лучшая в секторе техники — Porsche Taycan лучше. Не шедевр по дизайну — BMW M8 интереснее. По практичности тоже на втором месте. Но у RS 7 сложился лучший круг. Вот если бы у Тайкана был большой багажник...

СПОРТИВНЫЕ КРОССОВЕРЫ

Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography
Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BMW X3 M/X4 M

17 775

12 405

14 944

45 124

Jaguar F-Pace SVR

12 601

13 073

12 303

37 977

Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography

15 196

20 094

18 325

53 615

В классе, где мощность моторов стартует с 480 л.с., труднее всего оценивать практичность. В представлении большинства автовладельцев в этой троице вообще практичного автомобиля нет. Но правила есть правила, и мы поздравляем Velar в версии SVAutobiography с 5‑литровым двигателем V8, признанный лучшим по эксплу­атационным качествам. Его же победа в номинации «Дизайн» не удивляет — ­всё-таки Velar два года назад завоевал титул World Car Design of the Year.

А вот высшие баллы за «технику исполнения» читатели отдали заряженной версии BMW X3. «Британец» Jaguar F‑Pace SVR довольствовался ровными результатами по всей дистанции, но «лучшего круга» не собрал.

КОММЕРЧЕСКИЕ

Toyota Hiace
Toyota Hiace

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

JAC T6

8461

8803

13 118

30 382

Toyota Hiace

37 111

36 769

32 454

106 334

Что тут сказать — у пикапа не было никаких шансов в странном противостоянии с вэном-микроавтобусом, у которого вдобавок есть версия VIP. И имя, известное с 1967 года. Плюс общий фон усиления народной любви к марке Toyota. Однако JAC не провалился — в ином сочетании его результаты могли выглядеть весьма достойными. Если не по дизайну, то уж по практичности точно. Но тут ­просто не повезло с соперником.

Мораль: российскому рынку нужно больше коммерческих моделей, хороших и разных!

Благодарим всех участников голосования!

Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем»

Бескомпромиссное жюри Гран-при — читатели — сделали выбор.

Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109297Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109302Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109303Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109298Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109301Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109296Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109295Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109300Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109294Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109299Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109304Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем»

Фото: фирмы производители, «За рулем»
Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем»

Бескомпромиссное жюри Гран-при — читатели — сделали выбор.

Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109297Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109295Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109303Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109296Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109298Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109302Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109304Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109299Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109294Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109301Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем» — фото 1109300Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем»
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