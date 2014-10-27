Лучшие автомобили 2020: названы победители Гран-при «За рулем»

В ходе трехмесячного голосования мы получили 45 572 уникальные читательские анкеты. Это очень круто! Результаты голосования позволяют анализировать предпочтения российских автомобилистов. И даже в какой-то мере прогнозировать перспективы той или иной модели на нашем рынке.
Голосование проходило в электронном формате — на сайте За рулем, видеоканале «За рулем» в YouTube и в журнале «За рулем», читатели которого могли голосовать, используя QR-код.
Материалы по теме
К участию в Гран-при допускались только новинки российского рынка — с некоторыми исключениями, например, в виде машин, претерпевших глубокую модернизацию, явно превосходящую масштабы обычного рестайлинга. В 2019 году в России дебютировали 47 моделей, мы поделили их на 11 классов.
«Народных» премьер было немного, зато десять новичков — родом из Китая.
К премиальному сегменту у большинства россиян зачастую энциклопедический интерес, но и в нем вы ориентируетесь отлично.
Лучшие автомобили определялись в номинациях «Техническое совершенство», «Дизайн» и «Практичность». Награды победителям Гран-при — 2020 будут вручены представительствам компаний, чьи модели набрали наивысшие суммы голосов в трех дисциплинах.
Тех, кто голосовал, мы тоже не забываем. Среди участников опроса разыграны три автомобиля. Имена их обладателей определил генератор случайных чисел. Lada Vesta SW досталась Роману Соболеву из Юрги Кемеровской области, Lada Vesta Cross поедет в уральский Златоуст к Михаилу Синельникову. Также удача, материализованная в Lada Vesta SW Cross, улыбнулась Ирине Веденёвой из Павловска, что под Петербургом.
Автомобили мы передадим владельцам в торжественной обстановке, как только закончится эпидемия.
МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КЛАССЫ
Kia ProCeed
Kia ProCeed
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Kia ProCeed
|
11 644
|
11 051
|
27 521
|
50 216
|
Mazda 3
|
13 666
|
21 395
|
3307
|
38 368
|
Toyota Corolla
|
20 262
|
13 126
|
14 744
|
48 132
Материалы по теме
Ваше отношение к трём интереснейшим моделям проявилось очень чётко. За яркой Маздой — победа в номинации «Дизайн», Corolla — чемпион по инженерному наполнению, Kia оценили как лучшую по эксплуатационным качествам.
Отметим, что ProCeed после смены поколений уже не трёхдверный «горячий» хэтчбек, а универсал, пусть и слегка спортивный. Очевидно, эта перемена и помогла корейской машине утвердиться на вершине пьедестала. Всё-таки любят у нас универсалы! Хотя и Короллу вы оценили как машину без слабых мест — голоса легли ровно, суммарный балл очень высок.
МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КЛАССЫ ПРЕМИУМ
BMW второй серии Gran Coupe
BMW второй серии Gran Coupe
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BMW 2-й серии Gran Coupe
|
21 427
|
17 828
|
6185
|
45 440
|
Mercedes-Benz A-класса
|
6959
|
8927
|
6200
|
22 086
|
Mercedes-Benz В-класса
|
4583
|
3603
|
28 198
|
36 384
|
Mercedes-Benz CLA
|
12 603
|
15 214
|
4989
|
32 806
Компактвэн против седана и двух четырёхдверных купе? Неудивительно, что B‑класс оказался в космической недосягаемости по показателю практичности. В «непремиуме» этого могло хватить и для суммарной победы, такое в нашем Гран-при случалось. Однако в премиуме практичность — не всему голова.
Похоже, Мерседесы пали жертвой того, что их много — против единственного BMW. Будь Mercedes-Benz тоже один, собрал бы больше голосов, а так традиционное уважение россиян к марке «растеклось» неравномерным «слоем» по трём моделям. У B‑класса — практичность, у CLA — отменный дизайн, а суммарная победа ушла к баварской марке.
СРЕДНИЙ КЛАСС И БИЗНЕС-КЛАСС
Volvo S60
Volvo S60
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BMW 3-й серии
|
8050
|
9286
|
3979
|
21 315
|
BMW 8-й серии Gran Coupe
|
14 574
|
17 312
|
3253
|
35 139
|
Hyundai Sonata
|
3198
|
6371
|
13 999
|
23 568
|
Kia K900
|
5145
|
3750
|
8961
|
17 856
|
Volvo S60
|
14 605
|
8853
|
15 380
|
38 838
Материалы по теме
Ничто вроде бы не предвещало здесь напряжённой борьбы, но она состоялась и завершилась неожиданно. Если смотреть только на суммарные баллы, отставание «малоизвестного» Kia K900 от грандов жанра не так уж и велико. А ведь Kia даже по цене от 3 449 900 рублей, признаемся, все ещё с трудом воспринимается как нечто близкое к премиальному. Хотя К900 совсем не Rio. И Sonata тоже не ровня породистым шведам и баварцам, однако же выбралась в этой компании на третье место!
BMW восьмой серии в вариации Gran Coupe убедительно выступил по технике и дизайну, но вот в практичности коллегиально признан худшим в пятёрке. Воспользовавшись этим, самый практичный Volvo S60 победил с минимальным перевесом.
КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ
Kia Soul
Kia Soul
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Лада Гранта Cross
|
4203
|
3780
|
27 291
|
35 274
|
DFM AX4
|
3033
|
5660
|
1884
|
10 577
|
Kia Soul
|
17 973
|
28 645
|
9206
|
55 824
|
Suzuki Jimny
|
20 363
|
7487
|
7191
|
35 041
Материалы по теме
Они такие разные! По концепции, по целевой аудитории, по параметрам! У Гранты нет конкурентов по практичности, чему способствует низкая цена в сочетании с большим багажником, а в версии Cross — вдобавок и с внушающим спокойствие дорожным просветом. Хотя техническая составляющая не нова, и дизайнерская проработка, чего уж говорить, не самое сильное качество Гранты. Поэтому только второе место.
Симпатяга Jimny получил лучшие баллы по технике: во многом это благодарность за высоко ценимый в России честный полный привод и рамную конструкцию. Но Soul в итоге всех положил на лопатки, причём половина его успеха зиждется на незаурядной внешности.
СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ 4×2
Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Changan CS35 Plus
|
3321
|
4054
|
5505
|
12 880
|
Chery Tiggo 7
|
8505
|
9235
|
12 470
|
30 210
|
Citroen C5 Aircross
|
25 442
|
23 702
|
16 713
|
65 857
|
DFM 580
|
2087
|
1756
|
3808
|
7651
|
FAW Besturn X40
|
1970
|
2894
|
3198
|
8062
|
Geely GS
|
4247
|
3931
|
3878
|
12 056
Молодые китайские компании дружно ринулись осваивать самый популярный сегмент нашего автомобильного рынка. В результате чего оказались в нештатной ситуации: пять кроссоверов родом из Китая против одного европейского — французской марки, недавно отметившей столетие.
Chery Tiggo 7 по праву может гордиться высоким результатом в баллах. Он по всем трём показателям превзошёл китайских конкурентов — и намного. Но при этом столь же уверенно уступил «французу». И ведь не сказать, что у Ситроена в России сейчас какие-то особо прочные позиции. Так что залог успеха модели C5 Aircross в большой степени — инерционное лёгкое недоверие «ко всему китайскому». Все в курсе насчет прогресса, достигнутого автомобилестроителями из Поднебесной, но…
СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ 4×4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Haval F7
|
4296
|
7200
|
8493
|
19 989
|
Haval F7x
|
3947
|
9755
|
2969
|
16 671
|
Renault Arkana
|
4930
|
12 138
|
10 743
|
27 811
|
Toyota RAV4
|
32 399
|
16 479
|
23 367
|
72 245
Материалы по теме
Редчайшая удача: на примере Хавейлов, конструктивно различающихся, прямо скажем, не очень сильно, удается понять отношение нас, водителей, к разным «форматам кузова» кроссовера. Кросс-купе F7x симпатичнее, но «обычный» кроссовер F7 — практичнее. Причём в гораздо большей степени.
Однако подобные суждения чисто теоретические. В реальности наблюдаем тотальное превосходство Тойоты RAV4 — машины с отличной репутацией по предыдущим четырём поколениям. У новичков рынка такого багажа нет, потому и результаты их скромнее. Подспудно мы ожидали какого-то сюрприза от Арканы, но нет — даже её задорная внешность не признана лучшей в зачётной группе.
СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ
Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Audi Q3
|
9439
|
6545
|
5742
|
21 726
|
Land Rover Discovery Sport
|
7453
|
5868
|
6953
|
20 274
|
Land Rover Range Rover Evoque
|
5000
|
6646
|
2355
|
14 001
|
Lexus UX
|
9019
|
14 852
|
5650
|
29 521
|
Volvo V60 Cross Country
|
14 661
|
11 661
|
24 872
|
51 194
|
Geely GS
|
4247
|
3931
|
3878
|
12 056
Ожидавшаяся сложная битва «премиумов» с «лакшери» внезапно вылилась в триумфальное шествие V60 Cross Country. Volvo читатели «За рулем» признали самым техничным и самым практичным, а по красоте и элегантности он уступил только Лексусу UX.
Некоторые объяснения можно найти: красота Volvo консервативна, а у Лексуса — эффектна, что ценится выше. А вот результаты в номинации «Техника» немного загадочные: ведь Audi и Land Rover тоже далеко не последние парни по части инженерии и различных электронных ассистентов. Все универсалы, все приподнятые, все с полным приводом (если хочется), все отлично едут и богато оснащены. В чём секрет V60?
БОЛЬШИЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BMW X6
|
6272
|
10 883
|
3447
|
20 602
|
BMW X7
|
7977
|
7158
|
8320
|
23 455
|
GAC GS8
|
1478
|
2723
|
7654
|
11 855
|
Mercedes-Benz GLE
|
6155
|
5983
|
8371
|
20 509
|
Mercedes-Benz GLS
|
10 213
|
9459
|
15 112
|
34 784
|
Porsche Cayenne Coupe
|
13 477
|
9366
|
2668
|
25 511
Материалы по теме
В суровой немецкой компании GAC оказался «чужим», но что поделать. Назвался груздем, сиречь большим кроссовером, участвуй в ежегодном Гран-при «За рулем» на равных условиях. Отметим, что китайская модель по практичности обошла Porsche Cayenne Coupe и BMW X6, но это максимум, что ей удалось.
Основные разборки шли на качественно ином уровне. X6 с лихвой отыгрался на дизайне, Cayenne логично утвердился в роли технического лидера, а непростую победу по очкам одержал Mercedes-Benz GLS. Наивысшая практичность его обусловлена, вероятно, наибольшими размерами (явно не ценой), но, как ни крути, перевес по голосам велик. И, добавим, в случае, когда BMW и Мерседесов в зачётной группе поровну, то и плотность результатов высока.
СПОРТИВНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ
Audi RS 7 Sportback
Audi RS 7 Sportback
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Audi RS 7 Sportback
|
10 978
|
11 601
|
10 557
|
33 136
|
BMW M8
|
9642
|
12 789
|
7139
|
29 570
|
Hyundai i30 N
|
2358
|
1763
|
21 093
|
25 214
|
Porsche Taycan
|
17 070
|
12 445
|
3319
|
32 834
|
Toyota GR Supra
|
5524
|
6974
|
3464
|
15 962
В зоне, где выбором покупателей управляют эмоции и личные пристрастия, всегда очень любопытные результаты. Скромная, но горячая зажигалка Hyundai i30 N не затерялась среди громких имен — но, правда, только благодаря оценкам за практичность. Про тойотовскую легенду Supra, вернувшуюся на мировой рынок после 17-летней паузы, нельзя сказать даже этого.
Борьба напоминала квалификацию кольцевых гонок, где пилоту на одном круге нужно собрать лучшие времена по всем трём секторам. Виртуозно это удалось Audi RS 7 Sportback. Она не лучшая в секторе техники — Porsche Taycan лучше. Не шедевр по дизайну — BMW M8 интереснее. По практичности тоже на втором месте. Но у RS 7 сложился лучший круг. Вот если бы у Тайкана был большой багажник...
СПОРТИВНЫЕ КРОССОВЕРЫ
Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography
Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BMW X3 M/X4 M
|
17 775
|
12 405
|
14 944
|
45 124
|
Jaguar F-Pace SVR
|
12 601
|
13 073
|
12 303
|
37 977
|
Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography
|
15 196
|
20 094
|
18 325
|
53 615
В классе, где мощность моторов стартует с 480 л.с., труднее всего оценивать практичность. В представлении большинства автовладельцев в этой троице вообще практичного автомобиля нет. Но правила есть правила, и мы поздравляем Velar в версии SVAutobiography с 5‑литровым двигателем V8, признанный лучшим по эксплуатационным качествам. Его же победа в номинации «Дизайн» не удивляет — всё-таки Velar два года назад завоевал титул World Car Design of the Year.
А вот высшие баллы за «технику исполнения» читатели отдали заряженной версии BMW X3. «Британец» Jaguar F‑Pace SVR довольствовался ровными результатами по всей дистанции, но «лучшего круга» не собрал.
КОММЕРЧЕСКИЕ
Toyota Hiace
Toyota Hiace
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
JAC T6
|
8461
|
8803
|
13 118
|
30 382
|
Toyota Hiace
|
37 111
|
36 769
|
32 454
|
106 334
Что тут сказать — у пикапа не было никаких шансов в странном противостоянии с вэном-микроавтобусом, у которого вдобавок есть версия VIP. И имя, известное с 1967 года. Плюс общий фон усиления народной любви к марке Toyota. Однако JAC не провалился — в ином сочетании его результаты могли выглядеть весьма достойными. Если не по дизайну, то уж по практичности точно. Но тут просто не повезло с соперником.
Мораль: российскому рынку нужно больше коммерческих моделей, хороших и разных!
Благодарим всех участников голосования!
Фото: фирмы производители, «За рулем»