Китайский «Land Cruiser» за два миллиона: большой тест

Марка GAC выходит на российский рынок с семиместным кроссовером GS8. На первый взгляд — дорого-богато.

За знакомство!

Материалы по теме Новые кроссоверы из Китая: четыре модели GAC скоро у нас!

Год назад я получил неожиданное приглашение от компании GAC — посетить автосалон в Гуанчжоу. О марке GAC в России тогда знали лишь немногие, да и сейчас знатоков негусто. Бренд создали десять лет назад, а первые машины пошли в продажу в 2010 году — исключительно на китайском рынке. Сейчас модельная линейка включает больше десятка машин, а позиционируют марку как «массовый премиум».

До начала торговой войны с США компания GAC всерьез целилась на заокеанский рынок. И на европейский тоже: марка выставлялась на мотор-шоу в Детройте и Париже. А на родине GAC, между ­прочим, несколько раз занимал первое место в рейтинге удовлетворенности потребителей.

Цена в России: передний привод — от 1 898 000 ₽. Полный привод — от 2 298 000 ₽. Из китайцев сложно выбивать технические особенности и нюансы конструкции. По некоторым данным, в основе GAC GS8 лежит платформа, купленная десять лет назад у Фиата — усиленная, растянутая и переименованная в модульную. Так что в родственниках у кроссовера есть даже красавица Alfa Romeo 166.

Биксеноновые фары — базовое оснащение. Более дорогим машинам полагаются адаптивные светодиодные «пушки».

Задние фонари — с 3D-эффектом, напоминают восьмерку. Отсыл и к названию модели, и к символу успеха в Китае.

Китайцы любят менять планы, но за истекшие месяцы у ГАКа концепция не поменялась: запуск на нашем рынке состоялся. За кроссовером GS8 должны последовать дорогой минивэн GM8 (с тем же силовым агрегатом) и средне­размерный кроссовер GS5.

А пока мы не без труда выцарапали буквально на полдня первый поставленный на учет экземпляр GS8, который играет в одной лиге с такими машинами, как Kia Sorento Prime, - под честное слово не тонуть в грязи и не отрывать бамперы.

Выглядит GAC GS8 монументально: хром и массивный черный кузов — классика жанра, подчеркнутая большими светодиодными фарами и задними фонарями с трехмерным эффектом. Издалека можно принять за Land Cruiser или Highlander.

На открывание дверей с брелока автомобиль реагирует приветственным светом. Нажимаю еще две клавиши — автопуска двигателя и электропривода багажника. Пасмурному московскому утру добавляют света искры от контакта головы с пятой дверью. При росте 186 см под ней я не прошел!

Сложенные сиденья образуют ровную поверхность. При максимальной пассажировместимости от багажника кое-что остается. В подполье у самого порога есть небольшая ниша.

Трехклассное обслуживание

Все версии GS8 на российском рынке семиместные. За последним рядом можно втиснуть две-три средние сумки. В небольшом подполье нашлось место штатному инструменту и свободной нише, глубины которой хватает для положенной набок баклажки незамерзайки.

Мультимедиасистема с дисплеем на 10 дюймов функционалом не балует. Протоколы Android Auto и Apple CarPlay не поддерживаются (с мультимедийкой дружит только их китайский аналог), встроенной навигации нет. Наличие экрана оправдывает система кругового обзора. Есть опция, подсмотренная у «корейцев»: камера в правом зеркале направлена на мертвую зону. Включаешь правый поворотник — и на монитор идет изображение с камеры.

Симпатичный интерьер портят аляповатые вставки под дерево. Дорестайлинговый GS8 пестрит вышедшим из моды обилием кнопок.

К панели приборов не придраться.

GAC внедрил на GS8 сразу две системы выбора ездовых режимов. Одна собрала дорожные пресеты: «нормальный», «спортивный», «зимний», «экономичный». Другая адаптирует электронику к типу покрытия («камни», «песок», «грязь») и распределяет тягу по своему усмотрению.

Центральный бокс бездонный и трансформируется «по этажам». Сюда лучше класть что-то большое: мелочевку не сыщешь.



Львиную долю площади пола занимают сложенные сиденья. Не для галочки ли они тут? За редким исключением, у машин длиной менее пяти метров галёрка не рассчитана на взрослых пассажиров. Забрался я назад, и тут же — хрясь! Откидывая на место спинку второго ряда, фотограф пребольно приложил ею мне по коленям. Даже продольная регулировка среднего ряда и настраиваемый наклон спинки третьего не улучшат моего положения — ногам тесно!

Вот во втором ряду просторно. Жаль, обогрева сиденья нет. А передние сиденья, руль и ветровое стекло греются. Конечно, с эффективностью не всё в порядке, даже при нулевой температуре «грелки» раскочегариваются очень вяло, но лучше так, чем никак.

Длины подушки не хватает. Обогрев и вентиляция входят в базовое оснащение.

Сзади комфортно усядутся и трое: широко, пол почти ровный. Секции дивана, разделенные в пропорции 60:40, регулируются в продольном направлении и по наклону спинки. Скрашивают существование подлокотник, отдельная зона микроклимата и две розетки — USB и на 220 вольт. Обогрева сиденья нет.

Третий ряд годится разве что для детей. Есть индивидуальный свет и дефлекторы вентиляции, а также по два подстаканника на каждого из обитателей этого ряда, - видимо, для того, чтобы заточённым сюда было легче примириться со своим положением.

Явных огрехов сборки не видать. Замки срабатывают с первого раза, панели подогнаны аккуратно, люфт клавиш — в пределах приличий, усилия на них выверенные. Разве что отстрочка местами неровная. Иронию по поводу аромата новых китайских автомобилей оставьте в прошлом — она неактуальна.

Проблема с удобной посадкой типична для азиатских машин: подушка сиденья короткая. И по углу она не регулируется, только по высоте.

Сборная мира

Китайцы обновляют машины очень часто. Вот и вышедший в 2016 году GAC GS8 к трехлетию претерпел рестайлинг. Единственный доступный для него бензиновый турбомотор 2.0 прокачали с 201 л.с. и 320 Н·м до 252 л.с. и 390 Н·м. К нам пока будут поставлять «дореформенные» машины. Как долго — вопрос открытый. В Китае явно не собираются продолжать сборку «дорестайла» специально для нас.

Наддувный двигатель 2.0 дефорсирован с 201 до 190 л.с. Спасибо китайцам за внимательность к российским налогам! Для двухтонной машины динамики в городском режиме достаточно. На корейских одноклассниках стоит 188‑сильный атмосферник 2.4 — ему доверия больше, чем неизвестной китайской «турбе».

Старую версию мотора из уважения к нашим налоговым обстоятельствам ужали до 190 сил и 300 Н·м. Значит, и от 252 «лошадей» в перспективе точно отнимут пару ­лишних.

Двигатель идеально ведет себя на холостых, но с ростом оборотов на статус премиума (даже «массового») не тянет. Его отчетливо слышно уже при 2300–2500 об/мин. В городе — с постоянными разгонами — это начинает утомлять. При равномерной же езде GS8 не шумнее одноклассников.

Взгляд за океан

Представьте себе кроссовер, заточенный под американские вкусы. Только не рамный и без могучего мотора. Ездить на «восьмерке» нужно вальяжно и неспешно — степенно. Не ждать реактивного усилия на руле и не удивляться кренам. Мириться с ровным, но не будоражащим кровь разгоном. И тогда наступит гармония.

А потому отлично, что тут стоит классический автомат, а не модный преселектив. Опираясь на опыт общения с роботами на китайских машинах, могу с уверенностью сказать, что два сцепления не спасают их от тормознутости. Здесь же 6-ступенчатый автомат Aisin, причем китайцы утверждают, что коробки приходят в сборе из Японии.

Компаньоны у фирмы GAC и правда именитые. Муфту подключения задней оси (есть и переднеприводные версии, более дешевые), цепь ГРМ и турбину поставляет BorgWarner. На электронных блоках блестят логотипы Bosch и Continental. Оптика — от проверенных десятилетиями компаний Koito и Osram. Солидно!

В официальных характеристиках дан клиренс с полной нагрузкой: 162 мм. Я на пустой машине намерил 210 мм. Неужели такая разница?! Или китайцы просто скромничают?

Запаска висит снаружи. Такое решение практикуется и на внедорожниках, которые по своей специфике могут крепко сидеть в колее. Местечко грязное? Так любая замена колеса чистым водителя не оставит.

Зачем здесь подрулевые лепестки? Как с ними, так и без них (например, в режиме «спортивный») коробка суетливо скачет по ступеням, но на разгоне такая активность никак не сказывается. Не так уж это и много — 190 сил на двухтонную тушу.

На полноприводных GS8 стоит система адаптации к дорожному покрытию, этакий упрощенный аналог лендроверовской программы Terrain Response. Измеренный мной клиренс тоже далеко не символический — 210 мм под штатной пластиковой защитой картера. Вездеход?

Не знаю! Сдержал слово — не стал топить машину в грязи. Но поперечные стыки и «лежачие полицейские» заставили усомниться в адекватности настроек подвески. Крены в поворотах — это не страшно, а вот тихо и упруго отрабатывать неровности хорошая машина обязана. GAC шумно проходит кочки и ямки даже среднего калибра, - к российским «направлениям» он готов на троечку.

На амбразуру

Главный вопрос — сколько? Базовый переднеприводный GS8 стóит 1 898 000 рублей. За машину со всеми ведущими просят 2 298 000 рублей. Еще на 200 тысяч дороже топовый вариант, хотя предлагаемый за эту доплату набор не слишком щедрый: система контроля качества воздуха, фоновая подсветка салона, коленные подушки безопасности и адаптивный «круиз» с автоторможением и контролем полосы.

На хорошем асфальте претензий к GS8 нет, а «лежачие полицейские» он проходит жестко.

Материалы по теме Новый кроссовер GAC GS8 — Китай уже дороже 2 миллионов!

Амбициозно! Особенно если вспомнить, как Haval, уже хорошо раскрутившийся в России, пинали за ценник 1,5–1,8 млн рублей на модели F7 и F7x. И даже самоубийственно, если сравнить с ценами на Kia Sorento Prime (от 2 024 900 рублей с передним приводом и от 2 174 900 — с полным) и Hyundai Santa Fe (только со всеми ведущими, минимум 2 099 000 рублей). Самые популярные иномарки в России! А кому известен GAC?

Первых дилеров завели в Москве, Санкт-Петербурге и почему-то во Вла­димире.

Сроки начала поставок размыты.

GAC GS8 2.0T AWD

Длина / ширина / высота / база 4836 / 1910 / 1770 / 2800 мм

Объем багажника 860 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 5200 об/мин; 300 Н·м при 1750–4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с

Топливо / запас топлива АИ‑95 / 65 л

Расход топлива при скорости 90 км/ч 6,8 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А6

Качество сборки, оснащение, именитые поставщики Цена!

Номинант Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

GAC GS8 — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.