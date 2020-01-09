5 вопросов (и экспертных ответов) к новому купе-кроссоверу Haval

Что такое кросс-купе? Это стиль и неплохая проходимость. Прицепом к ним не очень вместительный багажник и низко нависающая крыша над пассажирами второго ряда.

Что ты такое?

Спутать салон Хавейла F7х с интерьером его брата-универсала не позволят пестрые желто-белые вставки на обивках дверей. Плюс ли это? Возможно, кому-то покажется, что перебор и было бы достаточно желтых строчек на обивках сидений. Но это дело вкуса. А вот качественные и красивые материалы отделки Haval F7x: мягкий пластик и вставки под карбон — точно понравятся всем. Благодаря выверенной эргономике и отлично спрофилированным креслам с плотной набивкой и выраженной боковой поддержкой сидеть в машине удобно.

Интерьер тоже модный?

Яркая примета «китайцев» — изобилие экранов. Спасибо, что при этом картинка на центральном тачскрине четкая. Кстати, управление отдано не только ему. Хоть экран и быстро отзывается на касания, основные функции продублированы поворотными шайбами и кнопками. В дороге это здорово помогает. Расстраивает разве что однозонный климат-контроль в автомобиле стоимостью под 2 млн рублей.

Приборка виртуальная, с тремя режимами изображения: обычным, спортивным, когда тахометр занимает большую часть экрана, и модным (кто-то поспорит). При этом изображение исполнено оптимально, оно простое и понятное.

Багажник-то оставили ему?

Снаружи Haval F7x не кажется таким уж большим, но во втором ряду неожиданно много места до спинок передних кресел. А вот низкий потолок вполне соответствует ожиданиям, пассажиры ростом больше 180 см точно будут подпирать его макушками. Впрочем, сидеть сзади в целом удобно, спинки регулируются по углу наклона. Центральный бокс почему-то откидывается с неожиданным щелкающим звуком. Возможно, тульская сборка дает о себе знать.

Хотя второй ряд сидений не изменился в угоду купеобразному кузову, багажник стал его явной жертвой. На глаз можно определить, что он у нового Хавейла даже меньше, чем в скромном по габаритам Renault Arkana. Под полом — узкая докатка и никаких вам органайзеров. Хотя кто будет использовать кросс-купе для перевозки багажа?

Как он едет?

Трансмиссия у Haval F7x, разумеется, та же, что и у Haval F7. В горку кросс-купе трогается непростительно медленно. Да и при попытке разогнаться преселективная коробка удивляет задумчивостью: ведет себя, как робот с одним сцеплением. Двигатель, создающий достойную тягу, отчасти спасает ситуацию. Но перебить главную проблему силовой установки даже ему не удается. Haval F7x получился невероятно прожорливым: в смешанном цикле он сжигает 13 л на сотню, на трассе — в районе 11,5 л. В довершение кросс-купе потребляет 95-й бензин. Так что будущим владельцам лучше заранее прикинуть, готовы ли они тратить внушительные деньги на то, чтобы «прокормить» Haval F7x.

А на бездорожье можно съехать?

Управляемость у Haval F7x хоть и без вау-эффекта, но понятная и надежная, без раскачек по диагонали, сравнимая с управляемостью среднестатистического кроссовера. Например, такого, как Mitsubishi Outlander. Геометрическая проходимость у Хавейла средняя, и работа систем ситуацию не меняет. Робот-тугодум не позволит вдоволь покататься по бездорожью. Разве что поможет закопать машину поглубже. Так что на Haval F7x соваться на глубокую снежную целину или в песок не стоит. При этом по асфальту средней паршивости кросс-купе Haval едет неплохо. Ямы и гребенку отрабатывает тихо.

В целом Haval F7x соответствует ключевым признакам купе-кроссовера и для «китайца» очень неплох. В топовой комплектации машина обойдется чуть дороже, чем универсал F7, — примерно в 1,9 млн рублей.

Номинант Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Haval F7x — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.