Изменения в водительские права и ПТС: все подробности

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Ранее изготовленные бланки можно будет применять вплоть до января 2025 года.

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. Их привели в соответствие с требованиями статьи 35 Конвенции о дорожном движении.

В документе уточнен перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в образец водительского удостоверения.

Согласно приказу, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будут надписи на трех языках — русском, французском и английском: «Водительское удостоверение», Permis de conduire, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом и размещенные в три строки в указанной последовательности.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть указаны данные о мощности его двигателя, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок, — сведения о сроке государственной регистрации. В ПТС появятся данные о числе сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. А также вносятся сведения о собственнике транспортного средства в случае, если его владелец не является собственником.

Бланки паспортов ТС и свидетельств о регистрации, изготовленные ранее, разрешено использовать до полного их израсходования, но не позже 1 января 2025 года.

В 2019 году водительские права в России получили 1,33 млн человек, это на 17 тыс. меньше, чем в 2018 году.

Похоже, экзамен на получение водительского удостоверения с отменой «площадки» еще усложнится и сдать его станет тяжелее.



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