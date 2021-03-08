Большой дом на колесах можно сделать на базе и относительно компактного автомобиля, и не забыть при этом про две спальни и полноценную кухню.

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Компания Flowcamper из Германии предлагает интересное решение для тех, кто предпочитает небольшие автодома, но хочет как можно больше жилого пространства.

Новая разработка получила название Casper. Этот кемпер, определенно, выделяется из массы других домов на колесах.

Строится Каспер на базе Volkswagen T6.1, который может быть оснащен системой полного привода. В интерьере используется северная ель, и только представьте, как пахнет внутри!

Кемпер оснащается полноценной кухней с боксами и шкафами для хранения вещей, 30-литровым холодильником, раковиной, водой, которая подается под давлением, и посудой. Кстати, воду из кухонного резервуара можно подавать в душ, который вынесен на свежий воздух.

Два задних сиденья с ремнями безопасности остались, поэтому путешествовать в Каспере могут четыре человека. Сиденья складываются, а поверх них разворачивается полуторная кровать.

Жилое пространство кемпера расширено за счет палатки на крыше, где находится еще одна спальня для двоих.

Стоимость кемпера Casper от Flowcamper составляет от 53 тысячи евро, или 4,7 млн рублей. Примерно столько же стоит Volkswagen California — заводской кемпер.

Все кемперы Flowcamper изготавливаются на заказ, а очередь на них растянулась на 16 месяцев.

Кемпер можно перевозить и в кузове грузовика — такое решение уже есть на рынке.

Фото: Flowcamper