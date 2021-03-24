Онлайн-покупки вам доставят электрокары Ford E-Transit — журнал За рулем

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Онлайн-покупки вам доставят электрокары Ford E-Transit

Sollers планирует выпускать электрические коммерческие фургоны уже в 2022 году.

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Российская автомобилестроительная группа Sollers совместно с американским Фордом собирается наладить в Татарстане параллельно с основной дизельной версией серийное производство электрических легких коммерческих автомобилей Ford Transit.

В качестве основных покупателей производитель видит компании сегмента e-commerse и международные компании, работающие в России, которые используют LCV для внутригородской доставки. То есть это будут так называемые клиенты-инноваторы: операторы онлайн-торговли, публичные компании в ритейле и международные компании, для которых переход на электротягу — важная имиджевая составляющая в глазах покупателей.

Однако сначала это будут клиенты, которым нужны поездки на небольшие расстояния в условиях плотной городской застройки, поэтому зонами охвата станут, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Казань в 2022–2023 году. К 2025 году географию поставок хотят расширить за счет Самары, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

«Транзиты» на электротяге позволят экономить до 40% по сравнению с традиционными дизельными автомобилями, что, в свою очередь, сократит на 10–15% платежи в лизинге электротранспорта.

По данным АЕБ, продажи коммерческих Ford Transit в России растут два года подряд. В 2019 году их продали 12 589 штук (+4,2% к 2018 г.). В 2020 году продажи выросли до 14 038 единиц (+12%).

По прогнозу Соллерса, продажи электрического транспорта в 2022–2023 году составят около 1,5% российского рынка легких коммерческих автомобилей, а к 2025 году вырастут до 4%.

Фото: Ford

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Отзывы о Ford Transit (186)

Ford 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Экономичный и надежный

Недостатки:

Дорогой сервис

Комментарий:

Перевожу кабельную продукцию на Форде-Транзите 2018г., комплектация 2.2 MT L2 H2 310, дизельный двигатель 125л.с. Коробка механическая шестискоростная. Хорошая машина. Больше трех лет на ней работаю и кроме плановых ТО ничего не делал. Правда, езжу только по асфальту и стараюсь не накладывать т...

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