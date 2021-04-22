«За рулем» наградит лучшие автомобили 2020 года

Призы Гран-при «За рулем» достанутся победителям уже сегодня вечером.

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Гран-при «За рулем» пройдет в 27-й раз, до юбилея осталось совсем немного. Победителей, лучших из тех, что дебютировали на российском рынке, вы, наши читатели, уже назвали, а мы, со своей стороны, назовем и наших фаворитов по определенным категориям. Хочется отметить, что в этом году вы были активны как никогда: мы собрали более 80 тыс. анкет, и это вдвое больше, чем в прошлом году!

Сегодня вечером, 22 апреля, представителям компаний (и не только автомобильных!) мы вручим призы.

А пока назовем победителей. Ими стали: в компактном и среднем классе — Skoda Octavia, в бизнес-классе — BMW 4-й серии, среди компактных переднеприводных кроссоверов победил Kia Xceed, а среди компактных кроссоверов 4x4 — Skoda Karoq. В категории премиальных компактных кроссоверов выиграл Audi Q3 Sportback, а среди среднеразмерных победу одержал Geely Tugella.

У больших кроссоверов лидером стал Toyota Highlander, у премиальных больших кроссоверов — Land Rover Defender. За звание люксового боролись всего две модели, тут победу одержал Rolls—Royce Ghost.

В классе спортивных машин состязание было нешуточным, и в нем с небольшим перевесом победил BMW X5 M/X6 M, среди коммерческих автомобилей выиграла Opel Zafira Life/Vivaro, а среди электрокаров — Audi e—tron.

В этом году мы представим 8 редакционных номинаций Гран-при «За рулем». Если вы обратили внимание, их больше, чем в прошлом году. И это радует!

«Лидера продаж» мы можем назвать смело — как и в прошлом году, это Lada Granta. Появилась у нас новая номинация «Иномарка N1». Кто получит приз, узнаете позже, а пока лишь намекнем, что это один из массовых азиатских брендов. «Лидер из Китая» вам тоже хорошо известен, мы его пока вслух не назовем, а в категории «Ломая стереотипы» победила группа компаний, которая, признаемся, нас действительно удивила и даже восхитила своим размахом и активностью. Но и «За верность традициям» мы тоже в этом году награждаем, как и «За новую реальность» (новая), победу в этой категории разделили два бренда. Приз «За вклад в Россию» получит иностранец, труд которого мы очень ценим, а «За вклад в безопасность» (тоже новинка!) мы наградим… ну об этом мы расскажем уже через несколько часов, потерпите!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.