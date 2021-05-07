В основу дома на колесах легло доработанное шасси грузового УАЗа Карго.

Алексей Климов купил грузовичок специально для того, чтобы сделать на его базе кемпер, в котором можно жить «24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году».

Прежде чем приступить к работе над жилым пространством, Алексей сперва доработал шасси. Он установил колеса 315/70 R17 Nokian Rockproof, а в раздатку добавил понижающий кит 3.3:1. Кроме того, установил принудительную блокировку заднего моста «Иж-Техно», шноркель «СТОКРАТ» и силовой обвес «РИФ». Не обошлось и без двух лебедок «СТОКРАТ» HD 12.5 WP, а также багажника на крышу.

Затем, сняв кузов, мастера приступили к доработке рамы. Ее штатные опоры были заменены на опоры под крупные подушки грузовых автомобилей. Затем был сварен прочный каркас жилого модуля. Эта конструкция получила вентиляционный люк, боковые тент и палатку.

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Внутренняя отделка модуля — полностью из дерева, а под полом есть большой отсек для хранения. Также кемпер получил холодильник, раковину и одноконфорочную плиту, мебель, автономный отопитель, вытяжку и многое другое. А кресла в салоне Алексей заменил на более удобные сиденья от BMW.

А здесь представлен автодом, который просто ставится в кузов грузовика: загружается и выгружается.

Фото, видео: YouTube