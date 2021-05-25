Новый демпфер позволит снизить цены на бензин

Депутатам рекомендовали принять поправки в Налоговый кодекс РФ в первом чтении.

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Планировалось, что скорректированный демпфирующий механизм на топливо начнет работать с 1 мая 2021 года, о чем заявлял замглавы Минфина Алексей Сазанов. По его словам, он уже работает, несмотря на отсутствие законодательной базы, которую теперь планируют подтянуть. Суть демпфера в том, что государство (налогоплательщики) компенсирует нефтяным компаниям потери, если цены на топливо на внешнем рынке выше, чем на внутреннем. На это выделено 350 млрд рублей на 2021, 2022 и 2023 годы.

Подправить демпферный механизм пришлось из-за курса рубля и растущих цен на нефть, пишет ТАСС. Индикативная цена бензина с 1 мая снизилась на 4 тыс. рублей за 1 тонну, а с 1 января 2022 года ее понизят еще на 2,7 тыс. рублей за тонну. С 1 января 2023 года предусматривается индексация индикативной цены бензина на 3%, а ежегодная индексация по дизельному топливу с 1 января 2022 года снизится с 5% до 3%. Все это приведет к увеличению размеров компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям.

Против снижения цен на топливо выступают сразу четыре министерства.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС