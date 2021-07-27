У Porsche появился шестиместный минивэн

Салон новинки оказался неожиданным — у него совершенно нестандартная компоновка.

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Этот необычный для производителя спорткаров автомобиль Porsche Vision Renndienst был представлен в ноябре 2020 года. Теперь мы можем увидеть, как выглядит интерьер модели.

Салон минивэна рассчитан для шестерых человек, но кресла расставлены не так, как можно было бы ожидать.

Водитель сидит по центру, а лобовое стекло буквально огибает его, открывая прекрасный обзор на дорогу и обочины. Его кресло может разворачиваться на 180 градусов.

На цифровой приборной панели видны изображения пяти аналоговых приборов — это явно дань уважения традиционной панели приборов Porsche.

Но что они будут отображать, если новый минивэн — полностью электрический? По обе стороны панели приборов расположены сенсорные кнопки.

Во втором ряду установлены два отдельных кресла, между которыми есть широкий проход на третий ряд сидений — это диван с плавающими подголовникамии.

Porsche не собирается выпускать серийную версию концепта Vision Renndienst. Это просто фантазия на тему, как оно может быть в будущем. Поэтому компания называет проект «видением послезавтра».

У подобных Porsche в нашей стране могло бы быть будущее — самым популярным электромобилем в России стал Porsche Taycan.

Изображения: Porsche