Новый российский внедорожник — «Стрела» — журнал За рулем

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Новый российский внедорожник — «Стрела»

Его можно считать младшим братом «Тигра», а конкурировать автомобиль будет с УАЗом Патриотом.

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Изначально, год назад, «Стрела была представлена как бронеавтомобиль. Теперь на форуме „Армия-2021“ была представлена гражданская версия машины без брони.

В основе пятиметрового внедорожника лежит рама от ГАЗели-NEXT. Более того, автомобиль максимально унифицирован с ГАЗелью и Соболем, а его капот и крылья сделаны из легкого и прочного композитного материала. Элементы в задней части могут сниматься, и внедорожник превращается в пикап.

В снаряженном состоянии «Стрела» весит 2,6 тонны, а его максимальная масса составляет 3,5 тонны, что позволяет управлять им, имея права категории «В». Длина внедорожника составляет 5090 мм, ширина — 2350 мм, а высота достигает 1995 мм.

Разработчики оснастили машину турбодизельным мотором Cummins ISF объемом 2,8 литра и 6-ступенчатой механической коробкой передач российского производства. Также есть система полного привода и раздаточная коробка с понижающей передачей.

Передняя подвеска «Стрелы» — независимая пружинная, а сзади установлены рессоры. Более подробные характеристики будут опубликованы, вероятно, на следующей неделе.

В производство внедорожник «Стрела» должен поступить после выхода родстера «Крым» — оба автомобиля разрабатывались Военно-промышленной компанией в сотрудничестве с Конструкторским бюро молодежи при МГТУ им. Баумана.

Фото, видео: instagram.com/kbm_roadster

Новый российский внедорожник — «Стрела»

Его можно считать младшим братом «Тигра», а конкурировать автомобиль будет с УАЗом Патриотом.

Новый российский внедорожник — «Стрела» — фото 1271975Новый российский внедорожник — «Стрела» — фото 1271974Новый российский внедорожник — «Стрела» — фото 1271973Новый российский внедорожник — «Стрела» — фото 1271976Новый российский внедорожник — «Стрела»
Новый российский внедорожник — «Стрела»

Его можно считать младшим братом «Тигра», а конкурировать автомобиль будет с УАЗом Патриотом.

Новый российский внедорожник — «Стрела» — фото 1271976Новый российский внедорожник — «Стрела» — фото 1271974Новый российский внедорожник — «Стрела» — фото 1271975Новый российский внедорожник — «Стрела» — фото 1271973Новый российский внедорожник — «Стрела»
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