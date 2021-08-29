Жилая фура — редкий автодом Camelot — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Жилая фура — редкий автодом Camelot

Этот полуприцеп Ford C750 Camelot Cruiser был построен в далеком 1974 году и теперь выставлен на продажу.

Материалы по теме
Топ-5 самых доступных кемперов в России

Сегодня можно купить дом на колесах любого размера — от небольшого прицепа с двуспальной кроватью до роскошного автодома с гаражом для машины. Огромные кемперы на базе полуприцепов выпускались и 50 лет назад. Например, этот Ford C750 Camelot Cruiser.

Он представляет собой полуприцеп массой 18 143 кг, который в 1974 году построила компания Edler & Company. Это был один из самых роскошных автодомов своего времени. В нем было абсолютно все, что может понадобиться в дороге, включая гараж, где помещаются два снегохода.

Именно этот автомобиль — один из первых в серии. В нем есть полноразмерная гостиная, большая спальня с двуспальной кроватью, туалет и комната для отдыха. И все это обставлено оригинальной мебелью.

Тягач оснащен 5,8-литровым бензиновым двигателем Ford и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Говорят, что оба эти агрегата обладают невероятной надежностью и огромным ресурсом.

Ford C750 Camelot Cruiser выставлен на продажу на WorldWideAuctioneers.


Фото: worldwideauctioneers.com

Жилая фура — редкий автодом Camelot

Этот полуприцеп Ford C750 Camelot Cruiser был построен в далеком 1974 году и теперь выставлен на продажу.

Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273047Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273046Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273045Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273044Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273049Жилая фура — редкий автодом Camelot
Жилая фура — редкий автодом Camelot

Этот полуприцеп Ford C750 Camelot Cruiser был построен в далеком 1974 году и теперь выставлен на продажу.

Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273046Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273044Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273047Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273049Жилая фура — редкий автодом Camelot — фото 1273045Жилая фура — редкий автодом Camelot
Наше новое видео
Новый Renault Duster после 12 000 км: подробный отчет
Самый народный Volkswagen: видеотест Жука
5 важных изменений в моторе Гранты. Что не так?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров722Количество комментариев1
Оцените материал
2:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...