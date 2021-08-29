Сегодня можно купить дом на колесах любого размера — от небольшого прицепа с двуспальной кроватью до роскошного автодома с гаражом для машины. Огромные кемперы на базе полуприцепов выпускались и 50 лет назад. Например, этот Ford C750 Camelot Cruiser.
Он представляет собой полуприцеп массой 18 143 кг, который в 1974 году построила компания Edler & Company. Это был один из самых роскошных автодомов своего времени. В нем было абсолютно все, что может понадобиться в дороге, включая гараж, где помещаются два снегохода.
Именно этот автомобиль — один из первых в серии. В нем есть полноразмерная гостиная, большая спальня с двуспальной кроватью, туалет и комната для отдыха. И все это обставлено оригинальной мебелью.
Тягач оснащен 5,8-литровым бензиновым двигателем Ford и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Говорят, что оба эти агрегата обладают невероятной надежностью и огромным ресурсом.
Ford C750 Camelot Cruiser выставлен на продажу на WorldWideAuctioneers.
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Фото: worldwideauctioneers.com