Тойоту обвинили во влиянии на политиков

Концерн занял третье место среди компаний, препятствующих борьбе с изменением климата. Первые два места достались нефтяным компаниям ExxonMobil и Chevron.

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Компанию Toyota обвинили в том, что она больше всех препятствует принятию решений, которые могли бы повлиять на климат на планете. Об этом говорится в отчете InfluenceMap, на который ссылается Carscoops.com. Но этим занимается не только японский автопроизводитель, занявший третье место в списке «плохишей»: BMW оказалась на 18-й строчке, Daimler — на 24-й, а на 25-й — Hyundai.

«Сдерживание климатической политики корпорациями прошло долгий путь, — говорит директор InfluenceMap Эд Коллинз. — То, что мы наблюдаем, это не только попытки нарушить правила, но и изощренные техники влияния, направляющие правительства по невероятно опасным путям».

Согласно же отчету The New York Times, японский автопроизводитель за закрытыми дверями агитировал лидеров Конгресса США противодействовать планам администрации Байдена по ускорению электрификации автомобилей.

В 2020 году также обнаружилось, что Toyota сделала больше всего пожертвований на предвыборную кампанию республиканской партии США. Также было установлено, что многие из этих политиков ставят под сомнение научное обоснование изменения климата.

Глава Toyota Акио Тойода давно объясняет, что если Япония пересядет на электромобили, то электричество просто пропадет. При этом создание необходимой для электротранспорта инфраструктуры обойдется стране в 135–358 млрд долларов. Поэтому Тойода предлагает развивать гибридные и водородные технологии, которые не приведут к столь серьезным проблемам.

С обоснованным мнением Акио Тойоды насчет того, какие технологии следует развивать, вы можете ознакомиться здесь.

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Фото: Alexander Londoño / Unsplash