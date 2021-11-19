Мы знаем, где самый большой QR-код в России

В день рождения Миасса, 18 ноября 2021 года, сотрудники автозавода организовали на площади перед стелой первому уральскому автомобилю (ЗиС-5В) необычный флэшмоб — на самый большой QR-код в России, креативно поздравив родное предприятие с приближающимся 80-летним юбилеем.
В создании «живого» QR-кода участвовали сотрудники автомобильного завода и всех предприятий миасской площадки «Бизнес Грузовые автомобили», представители общественных организаций, а также учащиеся подшефных учебных заведений города — школы № 44 и Миасского геологоразведочного колледжа, а также все желающие горожане.
Всего в акции приняли участием 80 человек — по числу прожитых заводом лет. Все вместе участники флэшмоба со словами «С днем рождения, Миасс!» подняли QR-код на уровне плеч, а квадрокоптер зафиксировал изображение сверху. Акцию собираются зафиксировать в Книге рекордов России.
Отметим, что этот QR-код к вакцинации отношения не имеет, зато теперь любой, кто наведет свое мобильное устройство на созданный Quick Response («быстрый отклик»), попадет на информационный ресурс, на котором сможет ознакомиться с информацией о заводе «УРАЛ».
Придумал QR-флэшмоб ведущий специалист дирекции по материально-техническому обеспечению АО «АЗ „УРАЛ“» Виктор Никитин, которому поручили организовать оригинальное поздравление в честь 80-летия автомобильного завода «УРАЛ» и дня города Миасса.
Кстати, изначально матричный штриховой QR-код, или код быстрого реагирования, был разработан для автомобильной промышленности Японии. Сам термин является зарегистрированным товарным знаком японской компании Denso (специализируется на производстве автомобильных комплектующих). Штрих-код — считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана.
- Есть и технические достижения, из последних: на базе Урала Next с колесной формулой 6х4 построили настоящий суперсамосвал для перевозки зерна.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: Depositphotos