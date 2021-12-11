Русский рэп, поп и электро: что за рулем слушали россияне — журнал За рулем

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Русский рэп, поп и электро: что за рулем слушали россияне

Год подходит к концу, и наступает время подводить итоги. Начнем с музыки — чаще всего за рулем в 2021 году слушали российских рэп-исполнителей.

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Эксперты сервиса Spotify рассказали о том, какие песни, плейлисты и артисты были наиболее популярны у российских слушателей в 2021 году во время поездок на автомобиле.

Первую тройку в топ-10 самых прослушиваемых треков среди автолюбителей занимают треки российских рэп-исполнителей. Суперхитом в этом году стала песня «Патрон» в исполнении дуэта Miyagi & Andy Panda, следом в рейтинге расположились HammAli & Navai с песней «Птичка» и хит Джарахова и Markul «Я в моменте», который ранее Spotify признал саундтреком этого лета в России. Minelli стала единственной исполнительницей, попавшей в десятку лидеров со своим треком Rampampam. Закрывает пятерку лидеров молодой рэпер из Санкт-Петербурга 10AGE с песней «Нету интереса».

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На шестом месте саундтрек к сериалу «Псих» от Скриптонита, далее получивший большую популярность в соцсетях хит Astronaut In The Ocean австралийца Masked Wolf, песня «Пополам» в исполнении хип-хоп артистов BRANYA и MACAN, а также еще один трек дуэта Miyagi & Andy Panda — Minor. На десятом месте — единственный представитель электронной танцевальной музыки (EDM) Tiësto с композицией The Business.

Топ-10 самых прослушиваемых треков в автомобиле:

  1. Miyagi & Andy Panda — «Патрон»
  2. HammAli & Navai — «Птичка»
  3. Джарахов, Markul — «Я в моменте»
  4. Minelli — Rampampam
  5. 10AGE — «Нету интереса»
  6. Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)
  7. Masked Wolf — Astronaut In The Ocean
  8. BRANYA, MACAN — «Пополам»
  9. Miyagi & Andy Panda — Minor
  10. Tiësto — The Business

Вот такой у автомобилистов выдался год с точки зрения музыкальных пристрастий.

Фото: Depositphotos

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