Русский рэп, поп и электро: что за рулем слушали россияне

Эксперты сервиса Spotify рассказали о том, какие песни, плейлисты и артисты были наиболее популярны у российских слушателей в 2021 году во время поездок на автомобиле.
Первую тройку в топ-10 самых прослушиваемых треков среди автолюбителей занимают треки российских рэп-исполнителей. Суперхитом в этом году стала песня «Патрон» в исполнении дуэта Miyagi & Andy Panda, следом в рейтинге расположились HammAli & Navai с песней «Птичка» и хит Джарахова и Markul «Я в моменте», который ранее Spotify признал саундтреком этого лета в России. Minelli стала единственной исполнительницей, попавшей в десятку лидеров со своим треком Rampampam. Закрывает пятерку лидеров молодой рэпер из Санкт-Петербурга 10AGE с песней «Нету интереса».
На шестом месте саундтрек к сериалу «Псих» от Скриптонита, далее получивший большую популярность в соцсетях хит Astronaut In The Ocean австралийца Masked Wolf, песня «Пополам» в исполнении хип-хоп артистов BRANYA и MACAN, а также еще один трек дуэта Miyagi & Andy Panda — Minor. На десятом месте — единственный представитель электронной танцевальной музыки (EDM) Tiësto с композицией The Business.
Топ-10 самых прослушиваемых треков в автомобиле:
- Miyagi & Andy Panda — «Патрон»
- HammAli & Navai — «Птичка»
- Джарахов, Markul — «Я в моменте»
- Minelli — Rampampam
- 10AGE — «Нету интереса»
- Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)
- Masked Wolf — Astronaut In The Ocean
- BRANYA, MACAN — «Пополам»
- Miyagi & Andy Panda — Minor
- Tiësto — The Business
Вот такой у автомобилистов выдался год с точки зрения музыкальных пристрастий.
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Фото: Depositphotos