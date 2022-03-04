Этой организации, в которой состоит почти полмиллиона детей, исполняется уже 49 лет.

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6 марта 1973 года были созданы отряды юных инспекторов движения (ЮИД), которые существуют до сих пор. Более того, организация постоянно расширяется, и сегодня она состоит уже из 35 тысяч отрядов, в которых состоят почти 498 тысяч детей. Всего за год количество юных инспекторов выросло на 11%.

В ЮИД дети учатся заботиться о безопасности окружающего мира, в том числе и в дорожно-транспортной среде, совершенствуют навыки общения и получают багаж полезных знаний. Благодаря этому в будущем ребята смогут пойти работать в медицину, дорожное строительство, транспортные системы, журналистику и не только.

Юные инспекторы движения изучают правила безопасного поведения на дорогах, а также рассказывают о них своим сверстникам и взрослым.

«Движение ЮИД на сегодняшний момент является одним из самых массовых детских общественных движений в Российской Федерации. Для его развития, становления в новом статусе в стране делается очень многое, и то, что количество ЮИД с каждым годом растет, говорит об очень многом. Все эти годы отряды ЮИД являются одним из главных инструментов пропаганды безопасного поведения детей на дорогах — как по эффективности, так и по масштабам охвата. И самое, наверное, главное — это то, что юные инспекторы движения, воспитанные в культуре безопасного поведения на дорогах с самого юного возраста, вырастают правоосознанными гражданами нашей страны, сохраняющими традиции защиты детства», — говорит директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

ЮИД постоянно развивается, проводятся различные конкурсы и формируются профильные смены ЮИД в детских центрах «Орленок», «Океан» и «Смена».

В 2022 году ЮИД получит статус детской общественно-государственной организации, что станет драйвером дальнейшего развития.

Узнать больше о ЮИД вы можете здесь.

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Фото: vk.com/yuidrf