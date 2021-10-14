Детские занятия должны быть не только интересными, но и полезными: развивать важные навыки, тренировать ум, ловкость, силу. А еще они могут обучать правилам безопасности и… ориентировать в выборе будущей профессии.

Движение ЮИД («Юные инспекторы движения России») зародилось в далеком 1973 году. Но основные задачи участников отрядов ЮИД со временем мало изменились: изучение детьми правил дорожного движения (ПДД) и их неукоснительное соблюдение, пропаганда среди детей и взрослых культуры поведения на дорогах. ЮИД сегодня — это более 400 тысяч детей в возрасте от 8 до 18 лет. Они не просто обучаются навыкам дорожной безопасности, но также дружат, общаются, учатся работать в команде, участвуют в конкурсах и соревнованиях. А еще знакомятся с интересными и полезными профессиями, связанными с обеспечением безопасности дорожного движения.

Считать, что список таких профессий ограничивается инспектором ДПС, который регулирует движение транспорта, пресекает нарушения, выезжает на оформление ДТП, в корне неверно. Профессий, прямо или косвенно связанных с безопасностью на дорогах, гораздо больше. Кроме сотрудников дорожной полиции это специалисты дорожной отрасли, которые проектируют, строят и эксплуатируют дороги и объекты дорожной инфраструктуры. Это автомобилестроители, которые создают современные автомобили, оснащенные различными системами активной и пассивной безопасности. Это преподаватели и инструкторы автошкол и тренеры по безопасному вождению, которые обучают будущих водителей и помогают повышать водительское мастерство. Можно добавить специалистов по организации безопасного движения, медицинских работников, специалистов автосервисов и автохозяйств, которые следят за исправностью транспортных средств, ремонтирую их и поддерживают в безопасном состоянии. Список легко продолжить. С этими и другими интересными и важными профессиями знакомятся юные инспектора движения.

Изучение ПДД и их практическое применение — основная задача юидовцев. Со специальностью по обеспечению безопасности дорожного движения ребята знакомятся, пожалуй, в первую очередь. Малыши делают это в форме веселой игры. Дети постарше и задачи решают более сложные: где и как правильно организовать пешеходный переход, как лучше проложить дорожку для велосипедистов, каким должен быть оптимальный и безопасный маршрут для пешеходов. Сегодня это увлечение, соревнование. А завтра может стать серьезной профессией.

Дети знакомятся и с другими специальностями, связанными с безопасностью дорожного движения, например, «промышленный дизайнер». Современный автомобиль должен быть не только красивым, но и эргономичным, комфортабельным, надежным, технологичным в производстве. А еще — безопасным. Автомобиль должен защищать водителя и пассажиров при столкновении и минимально травмировать пешехода при наезде. Совместить красоту, удобство и безопасность — сложная задача для промышленного дизайнера.

В организации современной городской среды важны не только ее удобство и функциональность, но и безопасность. Как развести транспортные потоки, пешеходов и велосипедистов, сведя к минимуму их опасные пересечения? Чтобы всем было удобно и глаз радовало? Проектирование городской среды — интересная, но непростая работа, которой занимается архитектор городской среды.

Юные инспекторы движения также знакомятся с профессией тренера по начальной контраварийной подготовке. Это не только водитель высочайшего уровня, эксперт по ПДД, но и педагог. Этот человек знает, как действовать в сложной дорожной ситуации, и может научить этому менее опытных, начинающих водителей. И, конечно, такой специалист подробно и с примерами из реальной жизни расскажет молодежи о своей непростой, но увлекательной работе. Знакомство с любыми профессиями зачастую дополняется выступлениями специалистов практиков, преподавателей ВУЗов, ученых.

Кроме того, юидовцы, изучая правила оказания первой помощи, знакомятся с азами медицины. Познавая устройство автомобиля, узнают о профессиях, связанных с его созданием и эксплуатацией. Знакомятся с профессиями инспектора ДПС, дорожного инженера, преподавателя и многими другими.

Школа закончена. Вчерашние юные инспекторы начинают новую, взрослую жизнь. Но с ними навсегда останется знание ПДД, привычка строго их выполнять, понимание культуры дорожного движения. И, конечно, знакомство с интересными профессиями, которым можно посвятить себя в дальнейшем.