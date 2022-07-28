Выявлять нарушителей на южной трассе будут дроны

ГИБДД по Краснодарскому краю закупила 10 беспилотников Их будут запускать над трассой М-4 «Дон».

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Такое решение приняли на основании статистики ДТП. Как сообщили в пресс-службе ведомства, основная доля аварий с тяжелыми последствиями связана с выездом на полосу встречного движения.

Программное обеспечение беспилотных летательных аппаратов позволяет вести наблюдение одновременно за пятью полосами движения. Кроме того, дроны способны распознавать номера машин и оперативно передавать информацию в ГИБДД.

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Такой повышенный контроль становится особо актуальным в летний период. Количество автомобилистов, которые едут на юг России, увеличивается. Вместе с тем растет и число аварий. В летний период ГИБДД Кубани ежедневно фиксирует больше десятка ДТП.

Беспилотники будут поднимать над самыми опасными участками трассы М-4 «Дон»: Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, Джубга — Сочи и другими.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что программу для квадрокоптеров специально разрабатывали кубанские учёные.

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