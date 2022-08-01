Стало известно, где в России можно будет разогнаться до 150 км/ч — журнал За рулем

Стало известно, где в России можно будет разогнаться до 150 км/ч

Такой скоростной лимит хотят установить на трассе, которая еще в процессе строительства.

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О том, где автомобилистам можно будет легально набрать скорость 150 км/ч, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Такой лимит может быть установлен на некоторых участках трассы М-12, которая соединит Москву и Казань. Слова вице-премьера приводит агентство «РИА Новости».

Но такую высокую скорость разрешат не на всей трассе. В среднем на протяжении дороги ограничение будет установлено от 120 до 140 километров в час. Согласно подсчетам, при такой скорости добраться из Москвы в Казань можно будет за шесть с половиной часов.

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Ранее сообщалось, что трасса М-12 будет платной. Тариф на проезд для легковых автомобилей предварительно установлен в размере 2,5 руб. за километр. Таким образом, проезд от Москвы до Казани будет стоить автомобилистам 1600 рублей.

Общая протяженность трассы М-12 составит около 800 километров. Строительство идет одновременно на всем ее протяжении. Одновременно с дорогой подрядчик занимается устройством придорожной инфраструктуры. Движение по трассе планируют открыть в 2024 году.

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Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

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