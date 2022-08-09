Более 50 тысяч человек узнали секреты путешествий по России

Это общее количество посетителей форума «Путешествуй!», который завершился в Москве.

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На площадке форума, который проходил с 5 по 8 августа, регионы России представили свои туристические возможности. Гостям рассказали о достопримечательностях, культуре, ремеслах и национальной кухне.

«Ростуризм работает над программой национальных туристических маршрутов — их уже 29, благодаря которым индивидуальным и групповым туристам будет интересно, комфортно и безопасно путешествовать по стране. Ростуризм готов поддерживать регионы, гостиницы, туроператоров и гидов в создании новых, интересных маршрутов», — рассказала заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.



Страной-партнером форума в этом году стал Узбекистан. Российским туристам рассказали обо всех возможностях путешествий в соседнее государство. Посол республики отметил, что в Узбекистане развиты спортивный, этнический, экологический, гастрономический, культурный и другие виды отдыха, поэтому каждый турист, приехавший из России, сможет найти что-то интересное для себя.

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Однако ключевой темой форума стал автотуризм. Именно в этом направлении отрасль будет развиваться в ближайшее время. В стране планируется строительство придорожной инфраструктуры: заправок, отелей, точек питания и кемпингов. Понятие «автомототуризм» предложили включить в новый закон о туризме. Это позволит создать правовую базу для развития отрасли.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова представила концепцию путешествий к объектам национальной гордости России. В рамках мастерской национальных маршрутов представители регионов презентовали маршруты по Самарской, Оренбургской, Ростовской, Тверской, Кемеровской, Архангельской областям, Мордовии и Пермскому краю. Кроме того, на презентации «Попробуй нацтурмаршрут на вкус» Ростуризм и национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» представили меню блюд, которые можно попробовать, отправляясь в путешествие по национальным туристическим маршрутам.

В рамках деловой программы форума обсудили повышение инвестиционной привлекательности территорий, взаимодействие частного капитала и региональной власти в сфере туризма, развитие индустрии кемпингов, инновационных технологий в сфере туризма и сельского туризма.

Одной из главных тем стало развитие туризма на Кавказе.

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