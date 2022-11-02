В России появилась вакансия водителя-испытателя беспилотного транспорта

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Компания «Яндекс» объявила, что ищет водителя-испытателя новой, передовой технологии беспилотного транспорта.
Каких-либо специальных навыков не требуется: достаточно иметь водительский стаж в категории B не меньше трех лет, не менее чем двухлетний опыт работы водителем, а также быть аккуратным и обладать плавным стилем вождения.
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Водителю предстоит проводить экспериментальные испытания автомобилей всех классов и видов и мониторить техническое состояние автомобилей во время испытаний, говорится на сайте компании.
Фото: Yandex