Параллельный импорт в действии: предлагают более 500 моделей авто

Часть из них никогда не поставлялись в нашу страну.

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Сегодня на российском авторынке официально представлено 68 моделей автомобилей 17 брендов. А неофициально ввезенных в России авто за счет параллельного импорта намного больше: покупатель может рассмотреть варианты приобретения более 500 моделей 85 брендов.

«С 74 марок мы „съежились“ до 17 формально. Но цифры показывают, что сейчас реально на рынке возможно купить 85 марок и 501 модель. Почему? Потому что у нас стал активно развиваться так называемый параллельный импорт. Это импорт автомобилей без разрешения правообладателей этих марок», — рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

В мае Минпромторг РФ утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта, куда вошли, в том числе, бренды Chevrolet, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Toyota и другие.

При этом эксперты отмечают, что у автодилеров практически не осталось автомобилей европейских и американских брендов. А вот количество представителей китайского автопрома в России стремительно растет.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

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