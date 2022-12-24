Как наказывают за двойной обгон и что это такое — журнал За рулем

Как наказывают за двойной обгон и что это такое

При повторном таком нарушении можно остаться без прав на целый год.

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Двойным обгоном многие ошибочно называют обгон нескольких транспортных средств подряд, двигающихся в одной полосе друг за другом. Этот маневр Правилами не запрещен. Если, конечно, будут соблюдены все остальные требования 11-го раздела этого документа.

На самом деле двойной обгон — это обгон другого автомобиля, который сам выполняет аналогичный маневр, объясняет эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин. Он рассказал, что может грозить за такой дерзкий выезд на встречную полосу.

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За двойной обгон штрафуют на пять тысяч рублей или лишают прав на четыре-шесть месяцев (12.15.4 КоАП). Если водитель снова допускает подобное нарушение, то наказание гораздо суровее — лишение водительского удостоверения на 12 месяцев.

Часто бывает так: вы выходите на обгон, но водитель машины перед вами решается на такой же маневр. Таким образом он нарушает требования раздела 11.2 ПДД: обгон запрещен, если «следующее за ним транспортное средство начало обгон». В этой ситуации виноват тот, кто стал обгонять позже. Наказание для него аналогичное по той же статье.

Фото: За рулем

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