Как наказывают за двойной обгон и что это такое

При повторном таком нарушении можно остаться без прав на целый год.

Двойным обгоном многие ошибочно называют обгон нескольких транспортных средств подряд, двигающихся в одной полосе друг за другом. Этот маневр Правилами не запрещен. Если, конечно, будут соблюдены все остальные требования 11-го раздела этого документа.

На самом деле двойной обгон — это обгон другого автомобиля, который сам выполняет аналогичный маневр, объясняет эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин. Он рассказал, что может грозить за такой дерзкий выезд на встречную полосу.

За двойной обгон штрафуют на пять тысяч рублей или лишают прав на четыре-шесть месяцев (12.15.4 КоАП). Если водитель снова допускает подобное нарушение, то наказание гораздо суровее — лишение водительского удостоверения на 12 месяцев.

Часто бывает так: вы выходите на обгон, но водитель машины перед вами решается на такой же маневр. Таким образом он нарушает требования раздела 11.2 ПДД: обгон запрещен, если «следующее за ним транспортное средство начало обгон». В этой ситуации виноват тот, кто стал обгонять позже. Наказание для него аналогичное по той же статье.

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Фото: За рулем