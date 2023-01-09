Бураны, морозы, гололед... А чем еще «отличились» новогодние каникулы?

Редакция «За рулем» отобрала для вас наиболее запомнившиеся события последних семи дней.
Новогодние каникулы на этот раз «порадовали» водителей всеми зимними неприятностями, которые только можно представить. Сначала были обильные снегопады, а в конце выходной недели ударили морозы.
Неприхотливые россияне подошли к климатическим сюрпризам с юмором. Кто-то прицепил лопату на крышу Порше, кто-то привязал ватрушку к ИЖу и катался по Челябинску...
Самые сочные видео прилетали из США, которые накрыл ураган Элиот, превративший улицы в каток. Автомобили беспомощно скользили с холмов, срывались с парковки, спорткары не могли въехать на трассу, а одна пьяная автоледи перепутала дорогу с водным каналом и попала за решетку.
В Казахстане трассы накрыла страшная метель, и автомобилисты бросали машины посреди дороги.
Конечно, были и другие события. Например, со 2 января стал платным проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД), но это касается только транзитного транспорта. Москвичи смогут пользоваться дорогой бесплатно.
Длинные каникулы омрачила внезапная смерть великого гонщика и шоумена Кена Блока, который трагически погиб, катаясь на снегоходе. Блок был известен роликами с экстремальным вождением «Джимхана», набравшими полмиллиарда просмотров.
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Фото: YouTube, пресс-служба Дептранса Москвы
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