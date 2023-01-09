Бураны, морозы, гололед... А чем еще «отличились» новогодние каникулы?

Капризы этой зимы будут вспоминаться долго. И не только погода тому виной.

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Редакция «За рулем» отобрала для вас наиболее запомнившиеся события последних семи дней.

Новогодние каникулы на этот раз «порадовали» водителей всеми зимними неприятностями, которые только можно представить. Сначала были обильные снегопады, а в конце выходной недели ударили морозы.

Неприхотливые россияне подошли к климатическим сюрпризам с юмором. Кто-то прицепил лопату на крышу Порше, кто-то привязал ватрушку к ИЖу и катался по Челябинску...

Самые сочные видео прилетали из США, которые накрыл ураган Элиот, превративший улицы в каток. Автомобили беспомощно скользили с холмов, срывались с парковки, спорткары не могли въехать на трассу, а одна пьяная автоледи перепутала дорогу с водным каналом и попала за решетку.

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В Казахстане трассы накрыла страшная метель, и автомобилисты бросали машины посреди дороги.

Конечно, были и другие события. Например, со 2 января стал платным проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД), но это касается только транзитного транспорта. Москвичи смогут пользоваться дорогой бесплатно.

Длинные каникулы омрачила внезапная смерть великого гонщика и шоумена Кена Блока, который трагически погиб, катаясь на снегоходе. Блок был известен роликами с экстремальным вождением «Джимхана», набравшими полмиллиарда просмотров.

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Фото: YouTube, пресс-служба Дептранса Москвы