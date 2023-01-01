На крыше Porsche заметили необычную штуковину (видео) — журнал За рулем

На крыше Porsche заметили необычную штуковину (видео)

Устройство, похоже, не поместилось в багажнике.

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На улицах Москвы замечен «Порш», который привел в восторг проезжавших мимо водителей. Хозяин машины установил на крышу лопату для очистки снега.

Такой груз поможет утром откопать автомобиль или проложить ему путь в заваленном снегом дворе. Но на спорткаре инструмент смотрится экзотически, потому что обычно лопату ставят на внедорожники.

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Для фиксации лопаты водитель установил специальные крепления на присосках. В Сети люди удивляются не только лопате, но и самому факту езды на Porsche в такое время.

«Можно ещё весла к дверям на уключины приделать», «Чтоб на этой пузотерке сейчас куда-то проехать, впереди должен трактор дорогу расчищать, а лопата тут не поможет», — пишут пользователи соцсетей.

Источник: Москва 24

Фото: YouTube

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