На крыше Porsche заметили необычную штуковину (видео)

На улицах Москвы замечен «Порш», который привел в восторг проезжавших мимо водителей. Хозяин машины установил на крышу лопату для очистки снега.
Такой груз поможет утром откопать автомобиль или проложить ему путь в заваленном снегом дворе. Но на спорткаре инструмент смотрится экзотически, потому что обычно лопату ставят на внедорожники.
Для фиксации лопаты водитель установил специальные крепления на присосках. В Сети люди удивляются не только лопате, но и самому факту езды на Porsche в такое время.
«Можно ещё весла к дверям на уключины приделать», «Чтоб на этой пузотерке сейчас куда-то проехать, впереди должен трактор дорогу расчищать, а лопата тут не поможет», — пишут пользователи соцсетей.
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Источник: Москва 24
Фото: YouTube
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