Пьяная женщина приехала по льду канала прямиком за решетку (видео)

Водитель выдумала оригинальную причину, почему оказалась на поверхности водоема.

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В американском Индианаполисе местные парни катались себе на коньках, как вдруг увидели необычную картину. Автомобиль Шевроле проехал мимо на них по льду замерзшего канала.

Итог закономерен: седан провалился под лед и стал тонуть. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили за рулем нетрезвую 33-летнюю женщину с богатой фантазией.

Автоледи сказала, что на канал ее направил GPS-навигатор. Она съехала с набережной через парк на лед и двигалась, пока не уперлась в тупик, а затем провалилась под лед. Ей помогли выбраться из машины люди, которые случайно оказались рядом. Женщину арестовали до внесения залога.

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Источник: New York Post

Фото: YouTube