Техобслуживание автомобилей Lada стало дороже

Новые рекомендованные максимальные цены на ТО автомобилей Lada начали действовать с середины января. В среднем увеличение цен составляет 4,5%.

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Подорожание какого-либо номерного ТО укладывается в несколько сотен рублей, за исключением отдельных случаев. Например, ТО-6 для Гранты со всеми вариантами двигателя стало дороже примерно на 4 тысячи рублей. Похожая ситуация на ТО-6 ждет и владельцев Largus. Также на 2–3 тысячи рублей подорожало ТО-3 у Ларгусов и Грант с восьмиклапанными движками ВАЗ-11182.

По новым прайсам, первое ТО у Гранты с этим двигателем стоит 8400 рублей, ТО-3 — 12 300 рублей, а ТО-6 — 32 000 рублей. Источник отмечает, что приведенные цифры — рекомендуемая заводом максимальная цена, которая может отличаться от цен у дилеров.

При этом цены на новые внедорожники Niva Legend немного снизились. А вот УАЗ цены на свою продукцию поднял.

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Источник: Лада.Онлайн

Фото: «За рулем»