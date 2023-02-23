Почему прославляется русское оружие

Российская военная техника стала самой востребованной в мире, приняв эстафету у советской.

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Это доказывают две выставки, прошедшие в феврале: Международный аэрокосмический салон Aero India 2023 и Международная военно-техническая выставка IDEX в ОАЭ.

Интерес к российскому вооружению на фоне боевых действий в ходе спецоперации колоссальный. Посетители приходят на стенды, «вооружившись» сводками Минобороны и других стран. Они уже знают, чего хотят, и все это напоминает события почти 80-летней давности, когда весь мир желал закупать не «Леопарды» и «Шерманы», а Т-34, ИС-2 и КВ-1, не «Мессершмитты», а МиГи и Илы. Все это — оружие нашей Победы.

Обычно это называется спросом, но в случае оружия Победы правильнее говорить о славе русского оружия. Эта техника не боится ни жары, ни мороза, ни огня, ни воды…

Но только ли в технике дело?

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Как и в Великую Отечественную войну, техника эта находится в руках российских солдат. Это они не боятся снега и огня, это в их руках техника не подводит и становится оружием Победы. И, глядя на них, армии и правительства других стран хотят иметь на вооружении те же танки, вертолеты, системы ПВО, автоматы, самолеты, боеприпасы. Оружие стран НАТО вынуждены закупать только сами страны НАТО, причем, как сказал офицер военной разведки США Челс Михта в беседе с изданием Politico, «по ценам, невиданным со времен холодной войны».

Что может быть лучше и эффективнее того оружия, которое успешно противостоит всей мощи стран НАТО? В Минобороны отчитались, что российскими военнослужащими была уничтожена почти вся техника, поставленная режиму Зеленского его западными партнерами. На подходе новые партии западного вооружения и техники, но в их мощь уже никто не верит, что показали упомянутые выше выставки.

России не впервой противостоять коллективному западу — в Великую Отечественную войну в составе армии фашистской Германии были и французы, и итальянцы, и поляки, и испанцы. Сегодня ничего не изменилось. Не считая поставок вооружений и обучения боевиков, в зону боевых действий отправляются граждане других стран. По данным Следственного комитета, на стороне Украины воюют наемники из 54 стран.

За 80 лет ничего не изменилось.

Не изменился и русский солдат, в руках которого — лучшее в мире оружие.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС