На Tesla стоимостью 100 тыс. долларов установили номер за 15 млн долларов

По мнению дубайской элиты, такие номерные знаки открывают двери в самые эксклюзивные заведения страны.

В апреле на благотворительном аукционе в Дубае с молотка был продан регистрационный знак «P7». Он стал самым дорогим автомобильным номером в мире и был продан за 15 млн долларов. Ранее сообщалось, что на этот номер претендовал Павел Дуров, но перебить ставку ему не удалось – создатель Telegram и «ВКонтакте» готов был выложить за него лишь 9,5 млн долларов.

Кто в итоге стал обладателем «красивого» элитного номера, не сообщается. Но установлен он был на «скромную» Tesla Model X Plaid стоимостью 100 тыс. долларов.

К слову, сумма, заплаченная за номер, побила предыдущий рекорд, 2008 года, когда богатый бизнесмен заплатил 14,3 млн долларов за номерной знак № 1.

Богатые люди в Дубае готовы платить такие суммы, чтобы приобрести номерные знаки, состоящие из одной цифры. Чем меньше число, тем выше социальный статус. Некоторые утверждают, что эти номерные знаки дают такие льготы, как особое отношение со стороны полиции и доступ в самые эксклюзивные заведения Дубая.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Bloomberg

Фото: Unsplash