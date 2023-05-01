Дух захватывает: путешествуем по очень узкой горной дороге (видео)

Решились бы на такую поездку? Идеальная смесь страха и восторга!

Приготовьтесь к острым ощущениям: нас ждет пятиминутная автомобильная прогулка по старой дороге к селу Инегень на Алтае. Видео снято смартфоном, закрепленном на моноподе, который девушка выставила в открытый люк на крыше машины.

Дорога, по которой нам предстоит прокатиться, прорублена в скалах над рекой Катунь. Иногда ширины дороги едва хватает для того, чтобы на ней поместился автомобиль: слева от нас монолит горной породы, а справа – отвесный провал, о попадании в который даже не хочется думать.

Видео можно считать идеальной смесью ощущений страха и восторга: наряду с совершенно не иллюзорной опасностью лишиться жизни, вас не покидает чувство прекрасного, столь беззастенчиво открывающегося путникам в этих волшебных местах.

Отдадим должное водителю: видно, насколько профессионально, аккуратно и ответственно он относится к своей нелегкой миссии, не мешая спутницам получать удовольствие.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Главная дорога