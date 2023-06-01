Стало известно, сколько куплено автомобилей Evolute и Москвич
Эволютами чаще интересуются корпоративные клиенты, а Москвичами – физлица.
С момента начала продаж легковых автомобилей новых российских марок и по конец апреля 2023 года было продано 804 электромобиля Evolute и 952 автомобиля Москвич (с ДВС и электромобили).
Три четверти владельцев электрических Evolute – корпоративные клиенты. Среди покупателей Москвича преобладают частные лица (59,1%).
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Больше всего Эволютов (представлено две модели – i-Pro и i-Joy) продано в Нижегородской области – 291 шт. (25%), а Москвичи (пока предлагают только Москвич 3) охотнее всего покупают в Москве – 345 шт. (36%).
Подробнее о продажах в инфографике:
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Источник: НАПИ
Фото: Evolute, Москвич
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