Турецкие отели завышают цены для россиян

Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка, оставив их прежними для европейцев.

В этом году российские туристы не могут поехать на Кипр, в Грецию и другие европейские страны. А в 2019 году по этим направлениям отдыхали более сотни тысяч наших туристов. И единственным вариантом отдыха остается Турция и далекий ОАЭ. Этой безвыходностью воспользовались турецкие операторы, подняв цены в среднем на 20%. Для Европы цены остались прежними. Ведь Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто туда не поедут. Однако российские туристы такой маневр не оценили: из-за повышения цен, многие, даже популярные отели не заполнены на 100%.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян советует не торопиться с бронированием на июль и август, ведь цены вполне еще могут упасть.

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Источник: Известия

Фото: Unsplash