#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Турецкие отели завышают цены для россиянТурецкие отели завышают цены для россиян
Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для...
Китайский кроссовер Chery — тест новой версииКитайский кроссовер Chery — тест новой версии
У Chery в России новый флагман – самый быстрый...
Электрокар с ДВС. Вы такое видели?Электрокар с ДВС. Вы такое видели?
Полностью электрический бюджетный кроссовер...

Турецкие отели завышают цены для россиян

Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка, оставив их прежними для европейцев.

За РулемКроссовер за 700 тысяч: 6 лучших вариантов

В этом году российские туристы не могут поехать на Кипр, в Грецию и другие европейские страны. А в 2019 году по этим направлениям отдыхали более сотни тысяч наших туристов. И единственным вариантом отдыха остается Турция и далекий ОАЭ. Этой безвыходностью воспользовались турецкие операторы, подняв цены в среднем на 20%. Для Европы цены остались прежними. Ведь Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто туда не поедут. Однако российские туристы такой маневр не оценили: из-за повышения цен, многие, даже популярные отели не заполнены на 100%.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян советует не торопиться с бронированием на июль и август, ведь цены вполне еще могут упасть.

Источник: Известия

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0