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Какие российские города могут похвастаться лучшими отелями?

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip, на основе оценок туристов, назвал города России с лучшими отелями.

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Гости оценивали номер отеля по нескольким критериям: расположение, чистота, комфорт, работа персонала и соотношение цены и качества. Исходя из оценок путешественников, OneTwoTrip выбрал города, в которых располагаются гостиницы с высочайшими баллами по всем критериям.

Так, в Зеленоградске расположены лучшие отели по местоположению. Гостям нравится близость к морю и набережной. Следом идут Выборг, Красная Поляна и Санкт-Петербург. Зеленоградск также может похвастаться наиболее комфортабельными отелями. Гости отмечают свежий ремонт с новой мебелью и хорошую шумоизоляцию. Такие же плюсы отмечают в гостиницах Калининграда, Смоленска, и Омска.

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В Смоленске находятся лучшие отели по соотношению цены и качества. Помимо этого, такой показатель, как чистота, получил также высокую оценку в отелях этого города. Отели Мурманска получили высокие оценки за работу своего персонала. Постояльцы чаще всего отмечают приветливость и отзывчивость сотрудников. В топ-5 также вошли Зеленоградск, Калининград, Смоленск и Тюмень.

Интересно, что согласно соцопросу, проведенному 12 мая, две трети россиян в этом году планируют отправиться в путешествие по России.

Источник: Известия

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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