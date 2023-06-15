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Из Петербурга в Эмираты – напрямую

Авиакомпания Etihad Airways запускает новые рейсы между Санкт-Петербургом и Абу-Даби.

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Летать в ОАЭ из Санкт-Петербурга можно будет с 29 октября 2023 года. Рейсы будут выполняться на Boeing 787 Dreamliner.

Вылет из Санкт-Петербурга будет совершаться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье, в 12:10. Время полета составит 7 часов. Вернуться в Северную столицу из Абу-Даби можно будет обратным рейсом в 2:45 и прибыть в Пулково в 8:05.

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Также у рейса много удобных стыковок в других аэропортах, благодаря чему туристам удобно будет летать в Бангкок, на Пхукет, Мальдивы и Сингапур.

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Источник: Страница Вконтакте Петербургского аэропорта

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За РулемЛежнин Роман
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