Раскрыта новая схема обмана при покупке туров в Турцию

В частности, мошенничество касается аренды жилья. На уловку попались уже три российские семьи.

Три российские семьи с детьми остались без отдыха из-за интернет-мошенников. Туристы хотели забронировать жилье на сайте Booking.com. Они связались с владельцем квартиры напрямую, чтобы подтвердить бронь и внести предоплату, так как на сайте нет возможности оплаты российской картой. Далее разговор перешел в Telegram, там мошенник убедил семью, что бронирование жилья будет за ними, а также предоставит им трансфер. Семья перевела ему предоплату, после чего «арендодатель» исчез, удалив все переписки.

Как утверждают в Tulpar Travel, туристы стали жертвой подставного сайта злоумышленника, а не официального сайта Booking.com.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: depositphotos.com, скриншот с сайта АТОР