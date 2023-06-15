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Раскрыта новая схема обмана при покупке туров в Турцию

В частности, мошенничество касается аренды жилья. На уловку попались уже три российские семьи.

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Три российские семьи с детьми остались без отдыха из-за интернет-мошенников. Туристы хотели забронировать жилье на сайте Booking.com. Они связались с владельцем квартиры напрямую, чтобы подтвердить бронь и внести предоплату, так как на сайте нет возможности оплаты российской картой. Далее разговор перешел в Telegram, там мошенник убедил семью, что бронирование жилья будет за ними, а также предоставит им трансфер. Семья перевела ему предоплату, после чего «арендодатель» исчез, удалив все переписки.

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Как утверждают в Tulpar Travel, туристы стали жертвой подставного сайта злоумышленника, а не официального сайта Booking.com.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: depositphotos.com, скриншот с сайта АТОР

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За РулемЛежнин Роман
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