Российский горнолыжный курорт получит новую инфраструктуру
К 2027 году курорт «Горный воздух» на Сахалине станет всесезонным.
Строительство пройдет в два этапа и начнется в 2025 году.
На данный момент готовят проектную документацию и технологические решения. В обновленном курорте дополнительно появятся новые трассы, две подвесные канатные дороги и искусственное оснежение.
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Горнолыжный курорт расположен на площади 1,7 тысячи гектаров и находится недалеко от Южно-Сахалинска. Благодаря множеству инвестиционных проектов, которые в настоящее время реализуются, курорт станет всесезонным.
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Источник: РИА Новости
Фото: «Горный воздух»
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