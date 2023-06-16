Российский горнолыжный курорт получит новую инфраструктуру

К 2027 году курорт «Горный воздух» на Сахалине станет всесезонным.

Строительство пройдет в два этапа и начнется в 2025 году.

На данный момент готовят проектную документацию и технологические решения. В обновленном курорте дополнительно появятся новые трассы, две подвесные канатные дороги и искусственное оснежение.

Горнолыжный курорт расположен на площади 1,7 тысячи гектаров и находится недалеко от Южно-Сахалинска. Благодаря множеству инвестиционных проектов, которые в настоящее время реализуются, курорт станет всесезонным.

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Источник: РИА Новости

Фото: «Горный воздух»