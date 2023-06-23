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Новые санкции Евросоюза: запрет ввоза машин с мотором более 1,9 л

Также запрещен въезд прицепов и полуприцепов из России и предусмотрен ряд других ограничений.

За РулемВ 2025 году доля отечественных машин в России составит не менее 60%

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.

Запреты коснулись 87 компаний, поддерживающих РФ, и более чем ста россиян.

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В том числе рестрикции коснулись:

  • въезда прицепов и полуприцепов из России
  • вввоза в РФ электрокомпонентов, полупроводников, оптических компонентов, навигационных приборов и некоторых металлов
  • поставки в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.
За Рулем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые запреты по автопрому следующим образом:

– Интересно, как это вяжется с их же посылом о нанесении «стратегического поражения России и сдерживании Китая»? Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может.

С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром.

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Источник: ТАСС, Телеграм/Мария Захарова

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Фото:За Рулем«За рулем»
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