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Застрявшим в пробках водителям в Ростовской и в Воронежской областях раздают воду

На трассу трассе М-4 «Дон» выехали оперативные группы Народного фронта.

За РулемНародный фронт: необходим контроль топлива

Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что движение по трассе М-4 «Дон» перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей.

Губернатор утверждает, что ситуация находится под контролем. Местным жителям рекомендовано не покидать дома.

О количестве перекрытых участков красноречиво говорит скриншот с Яндекс Карт.
О количестве перекрытых участков красноречиво говорит скриншот с Яндекс Карт.

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«Прямо сейчас оперативные группы Народного фронта выехали на трассу трассе М-4 “Дон” в нескольких регионах, там ребята помогают тем, кто попал в пробки, раздают питьевую воду. Мы должны быть единым целым и не поддаваться на провокации! Своих не бросаем!», – рассказал руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

За Рулем
За Рулем

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Я хочу обратиться к нашему активу и всем жителям страны. Огромная просьба ко всем – сохранять спокойствие и сплотиться вокруг нашего главнокомандующего. В условиях, когда против нашей страны ведется война, любой мятеж в тылу, склоки, а тем более претензии к Министерству обороны с использованием вооруженных людей – это, конечно, ни что иное, как предательство. Все должны сплотиться, быть вместе, как никогда. Народный фронт продолжит сою работу. Все волонтеры на посту. Все те, кто оказывает помощь фронту – продолжают ее оказывать. Мы вместе с нашим президентом!” – высказался в ТГ-канале президентского движения руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

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О количестве перекрытых участков красноречиво говорит скриншот с Яндекс Карт.
За Рулем
За Рулем

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