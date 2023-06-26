Автобусные туры на Черное море становятся все популярнее

По данным «Мосгортранса», на черноморское побережье совершено уже 30 рейсов.

Два месяца назад «Мосгортранс» возобновил рейсы на черноморское побережье.

Автобусы в Ялту и Геленджик отправляются от международного автовокзала «Саларьево» по пятницам. Суммарно по этим направлениям совершено уже 30 рейсов протяженностью 50 000 км.

Помимо полета на самолете и поездки поездом, автобусный тур является еще одним способом путешествовать. Автобусами управляют опытные водители, которые сменяют друг друга в пути. Поэтому поездка на автобусе – это комфортный и безопасный вариант для поездки на море.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»