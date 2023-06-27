Безопасность на дорогах – «За рулем» голосует за профилактику ДТП

Сегодня следует не только повышать культуру водителей, но и предлагать конкретные меры по усилению безопасности на дорогах, и у нашего холдинга есть успехи в этом направлении.

27 июня состоялся круглый стол ГИБДД и Общественной Палаты РФ «Роль гражданского общества в вопросах профилактики дорожно-транспортных происшествий среди детей и молодежи» в рамках мероприятия «Безопасные каникулы».

С докладом «Значение пропаганды для повышения безопасности дорожного движения на примере медийных ресурсов издательства "За рулем"» выступил заместитель генерального директора «За рулем» Степан Кузьменко.

Он отметил, что темы безопасности дорожного движения всегда освещались и будут освещаться на ресурсах «За рулем», и выделил несколько основных тем.

1. Безопасность детей

Еще в 1973 году «За рулем» писал о создании нового тогда движения – ЮИД (юных инспекторов движения). Сегодня ЮИД включает уже более 465 000 участников в возрасте от 8 до 16 лет, объединенных в 35 000 отрядов в 85 субъектах Российской Федерации.

В этом году движение ЮИД отмечает 50-летний юбилей и не теряет своей актуальности.

Количество машин на дорогах с каждым годом увеличивается, мощность их двигателей растет. Поэтому сегодня требуются и новые подходы. «За рулем» неоднократно публиковал актуальные материалы по теме (например, большой материал о вариантах школьных рюкзаков, способных обеспечить безопасность ребенка благодаря наличию светоотражающих элементов). Пока ПДД лишь рекомендуют, но не обязывают иметь при себе предметы с такими элементами, а ведь они могут спасти жизнь ребенка.

2. Наличие сигнального жилета у каждого участника дорожного движения

На страницах журнала по этой теме высказывались представители разных профессий, медийные личности (Кирилл Ладыгин – гонщик, Игорь Комаров – тогда глава АВТОВАЗа, музыкант Игорь Бутман, врач Леонид Рошаль и др.).

Госавтоинспекция поддержала предложение «За рулем» по продвижению на законодательном уровне инициативы обязать пешеходов, идущих по обочине дорог в темное время суток, носить светоотражающие элементы на одежде, а водителей, при выходе из машины, надевать светоотражающие жилеты.

3. Польза постоянно включенных фар ближнего света

Идея круглосуточно «жечь свет» не нова, ей больше 20 лет. Это простой и одновременно эффективный способ привлечь внимание окружающих. Сотрудниками редакции «За рулем» был проведен эксперимент на Дмитровском полигоне. И выводы были однозначными – ближний свет увеличивает дистанцию уверенного обнаружения примерно на 1000 м.

В 2002 году проблема была заявлена на страницах журнала, в начале 2006 года всех водителей обязали в дневное время использовать БС при движении вне населенных пунктов, а с 20.10.10 каждый водитель обязан включать БС или ДХО при движении по любым трассам.

4. Допустимый уровень алкоголя

Все мы знаем: пить за рулем недопустимо. Но есть мировая практика по допустимым нормам. В 1999 году журнал провел очень показательный эксперимент – группа «испытуемых» выполняла контрольные упражнения сначала в трезвом виде, а затем после принятия дозы алкоголя. Выводы – однозначные: как бы прекрасно вы себя ни чувствовали после застолья, объективно ваши водительские качества опасно снижены.

5. Туризм и автотуризм для молодежи

Актуальность этой темы была обозначена и на прошедших форумах в Москве (на РТФ «Путешествуй!» впервые прошли «дни молодежи») и на ПМЭФ.

Задачи отрасли в целом и нас как ИД – повысить компетенции по созданию продуктов туризма, способных заинтересовать автопутешественников. Для нас важна молодая аудитория, и мы корректируем редакционную политику в сторону молодого потребителя контента. Туризм в нашей стране должен быть не только развитым, но и безопасным, и «За рулем» приложит к этому все усилия.

Заместитель генерального директора издательства «За рулем» Степан Кузьменко:

- Особо хочу отметить, что все эти актуальные вопросы редакция «За рулем», как лидер мнений, озвучивала до появления целевых программ на правительственном уровне. И сейчас, когда темы безопасности на дорогах стали приоритетными на государственном уровне, ИД «За рулем», являясь рупором гражданского общества, принимает активное участие в работе над ними.

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Фото: Depositphotos, «За рулем»