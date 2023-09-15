Новый китайский авто за 700 тысяч? Есть вариант!
В Китае начались продажи нового Geely Panda Knight, который предлагается по цене 53 900 юаней (711 тысяч рублей).
Это городской электромобиль, длина, ширина и высота которого составляют 3135, 1565 и 1655 мм, а колесная база достигает приличных 2015 мм. То есть, это автомобиль наподобие Smart Forfour (5-дверный хэтч).
Новый автомобиль оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами. Его мощность составляет 30 кВт (41 л.с.). Но крутящий момент очень высок –110 Нм.
Запас хода электромобиля достигает 200 км, а зарядить батарею с 30% до 80% можно всего за полчаса.
Этот электромобиль можно заряжать от обычной бытовой сети и на станциях быстрой зарядки.
Будет ли Geely Panda Knight поставляться в Россию – большой вопрос. У нас бы этот хэтч стоил примерно 1,5 млн рублей.
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Фото: Geely
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